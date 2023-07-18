ТОП-3 семейных электрокаров в Украине в 2023 году

Электрокары в Украине начали воспринимать как семейные авто. Фото: freepik

Электрокары становятся популярнее в Украине — недавно был установлен очередной рекорд за количество проданных электромобилей на внутреннем рынке. И все чаще электрические машины рассматриваются украинцами как семейные авто.

По данным Укравтопром, в июне украинцы приобрели 4,6 тыс. новых и подержанных электрокаров. Что почти на 92% больше, чем в мае 2022-го и на 15% — чем в мае этого года.

Читайте также:

Эксперты Top Gear составили рейтинг самых лучших семейных электрокаров. Предлагаем рассмотреть тройку лидеров.

1. Mustang Mach-E

Фото: Wikipedia

Характеристики

электрический внедорожник;

современный дизайн;

имеет большой сенсорный экран информационно развлекательной системы с программным обеспечением Ford SYNC 4A;

поддерживает быструю зарядку;

запас хода более 480 км.

Цена на вторичном рынке Украины от 37 тыс. дол.

2. Hyundai Ioniq 5

Фото: infocar

Характеристики

электрический компактный кроссовер;

задний привод (RWD);

полный привод (AWD);

запас хода до 507 км;

запас хода только в городе до 710 км.

Цена на вторичном рынке Украины от 35,9 тыс. дол.

3. KIA EV6

Фото: Wikipedia

Характеристики

электрический кроссовер класса "К2";

задний привод;

полный привод;

быстрая зарядка до 100 км в 4,5 минуты;

усовершенствованная силовая электроника;

запас хода с большой батареей до 510 км;

топовая версия, EV6 GT с 2-моторной системой полного привода (430 кВт и 740 Нм) разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с;

максимальная скорость 260 км/ч.

Цена на вторичном рынке Украины от 44 тыс. дол.

Раньше мы представляли рейтинг лучших семейных внедорожников по версии британского издания What Car?

Также стало известно, сколько стоит первый электромобиль Xiaomi.