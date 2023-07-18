ТОП-3 семейных электрокаров в Украине в 2023 году
Электрокары становятся популярнее в Украине — недавно был установлен очередной рекорд за количество проданных электромобилей на внутреннем рынке. И все чаще электрические машины рассматриваются украинцами как семейные авто.
По данным Укравтопром, в июне украинцы приобрели 4,6 тыс. новых и подержанных электрокаров. Что почти на 92% больше, чем в мае 2022-го и на 15% — чем в мае этого года.
Эксперты Top Gear составили рейтинг самых лучших семейных электрокаров. Предлагаем рассмотреть тройку лидеров.
1. Mustang Mach-E
Характеристики
- электрический внедорожник;
- современный дизайн;
- имеет большой сенсорный экран информационно развлекательной системы с программным обеспечением Ford SYNC 4A;
- поддерживает быструю зарядку;
- запас хода более 480 км.
Цена на вторичном рынке Украины от 37 тыс. дол.
2. Hyundai Ioniq 5
Характеристики
- электрический компактный кроссовер;
- задний привод (RWD);
- полный привод (AWD);
- запас хода до 507 км;
- запас хода только в городе до 710 км.
Цена на вторичном рынке Украины от 35,9 тыс. дол.
3. KIA EV6
Характеристики
- электрический кроссовер класса "К2";
- задний привод;
- полный привод;
- быстрая зарядка до 100 км в 4,5 минуты;
- усовершенствованная силовая электроника;
- запас хода с большой батареей до 510 км;
- топовая версия, EV6 GT с 2-моторной системой полного привода (430 кВт и 740 Нм) разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с;
- максимальная скорость 260 км/ч.
Цена на вторичном рынке Украины от 44 тыс. дол.
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