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Що потрібно зробити, аби авто пережило літню спеку

17 липня 2023 12:09
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Що потрібно зробити, аби авто пережило літню спеку
Варто слідкувати за температурою двигуна. Його тривала робота на перегріві призведе до прикрих наслідків. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Через спеку влітку автомобіль може працювати неналежним чином. Тому автовласник має подбати про свою машину та підготувати її до експлуатації в екстремальних умовах.

Про це написала Про гроші.

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Перш за все необхідно перевірити

  • радіатор — він має бути чистим від бруду та тополиного пуху, щоб не погіршувався теплообмін;
  • тиск у всіх колесах. Зауважимо, що робити не рекомендується при температурі повітря вище +25 градусів;
  • рівень охолоджуючої рідини.

Як заправлятися у спеку

  • не варто заповнювати баки або ГБО повністю, бо під впливом високих температур вуглеводневе палбне сильно розширюється;
  • бак у спекотну погоду потрібно заповнювати не більше як на 95% пального;
  • ГБО заповнювати не більше, як на три чверті.

Що ще потрібно перевірити в авто

  • роботу кондиціонера, насамперед на витік фреону;
  • салон — подбайте про протисонячні екрани, якщо доведеться паркуватися під прямими променями сонця;
  • двигун — вимити від бруду та перевірити усі шланги та їх з'єднання, залийте антифриз та постійно слідкуйте за його температурою.

Раніше ми писали про три прості способи почистити багажник авто без спеціальних мийних засобів.

Також експерти розповіли про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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