Що потрібно зробити, аби авто пережило літню спеку

Варто слідкувати за температурою двигуна. Його тривала робота на перегріві призведе до прикрих наслідків. Фото: freepik

Через спеку влітку автомобіль може працювати неналежним чином. Тому автовласник має подбати про свою машину та підготувати її до експлуатації в екстремальних умовах.

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радіатор — він має бути чистим від бруду та тополиного пуху, щоб не погіршувався теплообмін;

тиск у всіх колесах. Зауважимо, що робити не рекомендується при температурі повітря вище +25 градусів;

рівень охолоджуючої рідини.

Як заправлятися у спеку

не варто заповнювати баки або ГБО повністю, бо під впливом високих температур вуглеводневе палбне сильно розширюється;

бак у спекотну погоду потрібно заповнювати не більше як на 95% пального;

ГБО заповнювати не більше, як на три чверті.

Що ще потрібно перевірити в авто

роботу кондиціонера, насамперед на витік фреону;

салон — подбайте про протисонячні екрани, якщо доведеться паркуватися під прямими променями сонця;

двигун — вимити від бруду та перевірити усі шланги та їх з'єднання, залийте антифриз та постійно слідкуйте за його температурою.

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