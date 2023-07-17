Что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару

Следует следить за температурой двигателя. Его длительная работа на перегреве приведет к досадным последствиям. Фото: freepik

Из-за жары летом автомобиль может работать неправильно. Поэтому автовладелец должен позаботиться о своей машине и подготовить ее к эксплуатации в экстремальных условиях.

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Прежде всего необходимо проверить

радиатор — он должен быть чистым от грязи и тополиного пуха, чтобы не ухудшался теплообмен;

давление во всех колесах. Заметим, что делать не рекомендуется при температуре воздуха выше +25 градусов;

уровень охлаждающей жидкости

Как заправляться в жару

не следует заполнять баки или ГБО полностью, так как под влиянием высоких температур углеводородное топливо сильно расширяется;

бак в жаркую погоду нужно заполнять не более чем на 95% горючего;

ГБО заполнять не более чем на три четверти.

Что еще нужно проверить в авто

работу кондиционера, прежде всего на утечку фреона;

салон — позаботьтесь о противосолнечных экранах, если придется парковаться под прямыми лучами солнца;

двигатель — вымыть от грязи и проверить все шланги и их соединения, залейте антифриз и постоянно следите за его температурой.

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