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Что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару

17 июля 2023 12:09
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару
Следует следить за температурой двигателя. Его длительная работа на перегреве приведет к досадным последствиям. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Из-за жары летом автомобиль может работать неправильно. Поэтому автовладелец должен позаботиться о своей машине и подготовить ее к эксплуатации в экстремальных условиях.

Об этом написали Про гроші.

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Прежде всего необходимо проверить

  • радиатор — он должен быть чистым от грязи и тополиного пуха, чтобы не ухудшался теплообмен;
  • давление во всех колесах. Заметим, что делать не рекомендуется при температуре воздуха выше +25 градусов;
  • уровень охлаждающей жидкости

Как заправляться в жару

  • не следует заполнять баки или ГБО полностью, так как под влиянием высоких температур углеводородное топливо сильно расширяется;
  • бак в жаркую погоду нужно заполнять не более чем на 95% горючего;
  • ГБО заполнять не более чем на три четверти.

Что еще нужно проверить в авто

  • работу кондиционера, прежде всего на утечку фреона;
  • салон — позаботьтесь о противосолнечных экранах, если придется парковаться под прямыми лучами солнца;
  • двигатель — вымыть от грязи и проверить все шланги и их соединения, залейте антифриз и постоянно следите за его температурой.

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