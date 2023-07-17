Что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару
17 июля 2023 12:09
Следует следить за температурой двигателя. Его длительная работа на перегреве приведет к досадным последствиям. Фото: freepik
Из-за жары летом автомобиль может работать неправильно. Поэтому автовладелец должен позаботиться о своей машине и подготовить ее к эксплуатации в экстремальных условиях.
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Прежде всего необходимо проверить
- радиатор — он должен быть чистым от грязи и тополиного пуха, чтобы не ухудшался теплообмен;
- давление во всех колесах. Заметим, что делать не рекомендуется при температуре воздуха выше +25 градусов;
- уровень охлаждающей жидкости
Как заправляться в жару
- не следует заполнять баки или ГБО полностью, так как под влиянием высоких температур углеводородное топливо сильно расширяется;
- бак в жаркую погоду нужно заполнять не более чем на 95% горючего;
- ГБО заполнять не более чем на три четверти.
Что еще нужно проверить в авто
- работу кондиционера, прежде всего на утечку фреона;
- салон — позаботьтесь о противосолнечных экранах, если придется парковаться под прямыми лучами солнца;
- двигатель — вымыть от грязи и проверить все шланги и их соединения, залейте антифриз и постоянно следите за его температурой.
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