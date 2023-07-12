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Типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто

12 июля 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Распространены ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто
Держите все время руку на рычаге переключения передач? Готовьтесь к дорогому ремонту. Фото: pexels
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

За рулем у водителя часто появляются привычки, которые вредят автомобилю. Чтобы не тратить лишние деньги на дорогостоящий ремонт, узнайте, какие внешне безопасные действия могут привести к преждевременному износу деталей авто.

Эксперты Sante Plus собрали самые распространенные примеры поведения за рулем, которое следует избегать.

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1. Держите руку на рычаге переключения передач

Так поступают едва ли не все водители. Но так вы оказываете давление на рычаг, который передается на вилки переключения передач. Результат более быстрый износ вилок и неизбежный дорогостоящий ремонт.

2. Останавливаетесь с неотпущенным сцеплением

Когда водители останавливаются на красный свет, то сцепление всегда выжато. Это приводит к более быстрому износу выжимного подшипника сцепления. Поэтому когда вам потребуется остановиться, просто воспользуйтесь нейтральной передачей и отпустите сцепление.

3. Ездите с наполовину выжатым сцеплением

Когда сцепление отпускается только частично, это приводит к избыточному износу диска.

4. Ускоряетесь на неправильной передаче

Слишком быстрое ускорение заставляет вас нажимать на акселератор до предела. К сожалению, неправильная передача заставляет двигатель вращаться быстрее, что приводит к повреждениям деталей.

5. Постоянно держите ногу на сцеплении

Поэтому на сцепление постоянно оказывается легкое давление. В результате возникает трение, которое приводит к быстрому износу подшипника и диска сцепления.

Раньше мы писали, для чего опытные водители держат в машине лимон. Также эксперт объяснил, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.

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