Почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто

Эксперты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Фото: 3DDD

После окончания поездки большинство водителей автоматически останавливают двигатель. Стоит ли так поступать, и как это небезопасно для мотора авто.

Сразу глушить двигатель в пункте назначения — плохая привычка. Эксперты Sante Plus предупреждают, что такая практика ведет к повреждению двигателя авто в долгосрочной перспективе.

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Когда путешествие длится достаточно долго, двигатель начинает греться, особенно если ехать на большой скорости по трассе. Поэтому необходимо сначала дать мотору немного охладиться, прежде чем полностью выключить его.

Особенно это касается двигателей с турбонаддувом. Большинство транспортных средств оснащены вращающейся турбиной. Если двигатель внезапно останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что может привести к поломке.

Со временем, если вы не будете обращаться с двигателем должным образом, вам придется тратить деньги на покупку новой крыльчатки или других не менее дорогих деталей.

Зачем двигателю работать после остановки

Эксперты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Свободная циркуляция помогает понизить температуру мотора.

В течение этого времени можно воспользоваться случаем, чтобы разгрузить чемоданы, убрать в салоне и т.д.

Время холостого хода можно сократить, если перед приездом домой вы уже совершили несколько остановок на светофоре или на въезде в город и значительно снизили скорость.

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