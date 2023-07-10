Стало известно, какие авто чаще всего ломаются

Автомобиль на СТО. Фото: росСМИ

Автомобильные эксперты провели анализ рынка б/у автомобилей. Благодаря опросу они выявили наиболее проблемные модели в сегменте доступных машин.

Об этом сообщает Avtosota.

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Исследование показало, что дизельный Volkswagen Golf выпуска 2003-2009 годов вызвал наибольшее количество жалоб среди автовладельцев — 53%. Наиболее распространёнными претензиями являются проблемы с подвеской, а также некоторые вопросы, касающиеся состояния кузова, топливной системы и тормозов.

Volkswagen Golf. Фото: drom.ru

Другая модель, которую по результатам опроса не рекомендуется приобретать — это Peugeot 308 на дизеле, производившийся в период с 2013 по 2021 годы. За последнее время 44% владельцев данной модели обращались к мастерам сервисного центра. Примечательно, что у 71% опрошенных авто пробыло на СТО менее суток.

Peugeot 308. Фото: Wikipedia

Около 40% владельцев бензинового авто Opel Astra 2009-2015 годов выпуска заявили о необходимости регулярного обращения в автосервис для устранения различных проблем. Чаще всего упоминались неполадки с двигателем, тормозами и системой кондиционирования.

Opel Astra 2009-2015. Фото: AutoPlus

Потенциальные покупатели хэтчбека Renault Megane 2008-2016 годов выпуска должны быть особенно внимательны: 39% текущих владельцев высказали разнообразные претензии к этой модели. Наиболее часто отмечаемые технические проблемы связаны с подвеской, тормозной системой, топливной системой и коробкой передач.

Renault Megane 2008-2016. Фото: Auto Express

В ТОП-10 проблемных автомобилей также вошли:

Skoda Octavia 2004-2013 годов выпуска;

Ford Focus;

Volvo V40 2012-2019 годов;

Mazda 3 2014-2019 годов;

Toyota Corolla.

Экономия на горючем всегда была в тренде украинских автолюбителей. Сегодня имеются тенденции массового перехода пользователей на электромобили и гибриды, но авто с ДВС до сих пор занимает чуть ли не половину отечественного рынка автомобилей.

На основе отзывов водителей был составлен рейтинг ТОП-5 надежных автомобилей с достаточной мощностью, расходы на топливо которых не лягут на вас финансовым игом.

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