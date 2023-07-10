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Стало відомо, які авто найчастіше ламаються

10 липня 2023 08:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, які авто найчастіше ламаються
Авто на СТО. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Автомобільні експерти провели аналіз ринку вживаних автомобілів. Завдяки опитуванням вони виявили найбільш проблемні моделі в сегменті доступних машин.

Про це повідомляє Avtosota.

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Які авто найчастіше ламаються

Дослідження показало, що дизельний Volkswagen Golf випуску 2003-2009 років викликав найбільшу кількість скарг серед автовласників — 53%. Найбільш поширеними претензіями є проблеми з підвіскою, а також деякі питання щодо стану кузова, паливної системи та гальм.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf. Фото: drom.ru

Інша модель, яку за результатами опитування не рекомендується купувати — це Peugeot 308 на дизелі, що вироблявся в період з 2013 по 2021 роки. Останнім часом 44% власників цієї моделі зверталися до майстрів сервісного центру. Примітно, що 71% опитаних авто пробуло на СТО менш як добу.

Peugeot 308
Peugeot 308. Фото: Wikipedia

Близько 40% власників бензинового авто Opel Astra 2009-2015 років випуску заявили про необхідність регулярного звернення до автосервісу для усунення різних проблем. Найчастіше згадувалися неполадки з двигуном, гальмами та системою кондиціювання.

Opel Astra 2009-2015
Opel Astra 2009-2015. Фото: AutoPlus

Потенційні покупці хетчбека Renault Megane 2008-2016 років випуску мають бути особливо уважними: 39% поточних власників висловили різноманітні претензії до цієї моделі. Технічні проблеми, що найчастіше відзначаються, пов'язані з підвіскою, гальмівною системою, паливною системою і коробкою передач.

Renault Megane 2008-2016
Renault Megane 2008–2016. Фото: Auto Express

До ТОП-10 проблемних автомобілів також увійшли:

  • Skoda Octavia 2004-2013 років випуску;
  • Ford Focus;
  • Volvo V40 2012-2019 років;
  • Mazda 3 2014-2019 років;
  • Toyota Corolla.

Економія на пальному завжди була у тренді українських автолюбителів. Сьогодні є тенденції масового переходу користувачів на електромобілі та гібриди, але авто з ДВС досі займає майже половину вітчизняного ринку автомобілів.

На основі відгуків водіїв було складено рейтинг ТОП-5 надійних автомобілів з достатньою потужністю, витрати на паливо яких не ляжуть на вас фінансовим ярмом.

Також ми писали про ТОП-5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, і скільки вони коштують.

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