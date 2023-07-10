Стало відомо, які авто найчастіше ламаються
Автомобільні експерти провели аналіз ринку вживаних автомобілів. Завдяки опитуванням вони виявили найбільш проблемні моделі в сегменті доступних машин.
Про це повідомляє Avtosota.
Які авто найчастіше ламаються
Дослідження показало, що дизельний Volkswagen Golf випуску 2003-2009 років викликав найбільшу кількість скарг серед автовласників — 53%. Найбільш поширеними претензіями є проблеми з підвіскою, а також деякі питання щодо стану кузова, паливної системи та гальм.
Інша модель, яку за результатами опитування не рекомендується купувати — це Peugeot 308 на дизелі, що вироблявся в період з 2013 по 2021 роки. Останнім часом 44% власників цієї моделі зверталися до майстрів сервісного центру. Примітно, що 71% опитаних авто пробуло на СТО менш як добу.
Близько 40% власників бензинового авто Opel Astra 2009-2015 років випуску заявили про необхідність регулярного звернення до автосервісу для усунення різних проблем. Найчастіше згадувалися неполадки з двигуном, гальмами та системою кондиціювання.
Потенційні покупці хетчбека Renault Megane 2008-2016 років випуску мають бути особливо уважними: 39% поточних власників висловили різноманітні претензії до цієї моделі. Технічні проблеми, що найчастіше відзначаються, пов'язані з підвіскою, гальмівною системою, паливною системою і коробкою передач.
До ТОП-10 проблемних автомобілів також увійшли:
- Skoda Octavia 2004-2013 років випуску;
- Ford Focus;
- Volvo V40 2012-2019 років;
- Mazda 3 2014-2019 років;
- Toyota Corolla.
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