Стало відомо, які авто найчастіше ламаються

Авто на СТО. Фото: росЗМІ

Автомобільні експерти провели аналіз ринку вживаних автомобілів. Завдяки опитуванням вони виявили найбільш проблемні моделі в сегменті доступних машин.

Про це повідомляє Avtosota.

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Дослідження показало, що дизельний Volkswagen Golf випуску 2003-2009 років викликав найбільшу кількість скарг серед автовласників — 53%. Найбільш поширеними претензіями є проблеми з підвіскою, а також деякі питання щодо стану кузова, паливної системи та гальм.

Volkswagen Golf. Фото: drom.ru

Інша модель, яку за результатами опитування не рекомендується купувати — це Peugeot 308 на дизелі, що вироблявся в період з 2013 по 2021 роки. Останнім часом 44% власників цієї моделі зверталися до майстрів сервісного центру. Примітно, що 71% опитаних авто пробуло на СТО менш як добу.

Peugeot 308. Фото: Wikipedia

Близько 40% власників бензинового авто Opel Astra 2009-2015 років випуску заявили про необхідність регулярного звернення до автосервісу для усунення різних проблем. Найчастіше згадувалися неполадки з двигуном, гальмами та системою кондиціювання.

Opel Astra 2009-2015. Фото: AutoPlus

Потенційні покупці хетчбека Renault Megane 2008-2016 років випуску мають бути особливо уважними: 39% поточних власників висловили різноманітні претензії до цієї моделі. Технічні проблеми, що найчастіше відзначаються, пов'язані з підвіскою, гальмівною системою, паливною системою і коробкою передач.

Renault Megane 2008–2016. Фото: Auto Express

До ТОП-10 проблемних автомобілів також увійшли:

Skoda Octavia 2004-2013 років випуску;

Ford Focus;

Volvo V40 2012-2019 років;

Mazda 3 2014-2019 років;

Toyota Corolla.

Економія на пальному завжди була у тренді українських автолюбителів. Сьогодні є тенденції масового переходу користувачів на електромобілі та гібриди, але авто з ДВС досі займає майже половину вітчизняного ринку автомобілів.

На основі відгуків водіїв було складено рейтинг ТОП-5 надійних автомобілів з достатньою потужністю, витрати на паливо яких не ляжуть на вас фінансовим ярмом.

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