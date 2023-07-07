Мощные авто с низкими расходами топлива: ТОП 5

Заявленные производителем показатели расхода топлива на 100 км соответствуют идеальным условиям, не существующим в реальной жизни. Фото: infocar

Экономия на горючем всегда была в тренде украинских автолюбителей. Сегодня имеются тенденции массового перехода пользователей на электромобили и гибриды, но авто с ДВС до сих пор занимает чуть ли не половину отечественного рынка автомобилей.

Портал Top Speed на основе отзывов водителей составил рейтинг ТОП-5 надежных автомобилей с достаточной мощностью, расходы на топливо которых не лягут на вас финансовым игом.

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Рейтинг экономичных автомобилей

1. Toyota Corolla

Расход топлива: 6,7л на 100 км.

: 2,0 л M20A.

2. Mazda MX-5 Miata

Расход топлива: 6,9 л на 100 км

Двигатель: 2,0 л.

3. Мазда 3

Расход топлива: 7,35 л на 100 км

Двигатель: 2 л. SkyActive-G

4. Volkswagen Golf GTI

Расход топлива: 7,4 л на 100 км

: 2,0 л EA888

5. BMW 230i

Расход топлива: 8,4 л на 100 км

Двигатель: 2,0 л B48

Как уменьшить расход топлива

Заявленные производителем показатели расхода топлива на 100 км соответствуют идеальным условиям, не существующим в реальной жизни.

Водитель не может повлиять на качество дорожного покрытия или погодные условия, сильно влияющие на увеличение расхода топлива. Но он должен устранить недостатки в своем автомобиле. Ведь на повышенный расход бензина оказывает прямое влияние ненадлежащая работа узлов и деталей авто.

Самым распространенным является сбой в работе электроники. Датчики и детекторы в неисправном состоянии могут передавать некорректные данные. А это заставляет инжектор подавать излишнее горючее.

Ранее мы писали о ТОП-5 самых мощных автомобилей, доступных в Украине, и сколько они стоят. Также стало известно, какие электромобили чаще всего покупают украинцы.