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ТОП-5 потужних авто з низькими витратами пального

7 липня 2023 20:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Потужні авто з низькими витратами палива: ТОП 5
Заявлені виробником показники розходу пального на 100 км відповідають ідеальним умовам, яких не існує у реальному житті. Фото: infocar
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Заощадження на пальному завжди було у тренді українських автолюбителів. Сьогодні наявні тенденції масового переходу користувачів на електромобілі та гібриди, але авто з ДВЗ досі займає ледь не половину вітчизняного ринку автомобілів.

Портал Top Speed на основі відгуків водіїв склав рейтинг ТОП-5 надійних автомобілів з достатньою потужністю, витрати на пальне яких не ляжуть на вас фінансовим ярмом.

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Рейтинг економічних автомобілів

1. Toyota Corolla

  • Розхід пального: 6,7 л на 100 км.
  • Двигун: 2,0 л M20A.

2. Mazda MX-5 Miata

  • Розхід пального: 6,9 л на 100 км
  • Двигун: 2,0 л SkyActiv

3. Mazda 3

  • Розхід пального: 7,35 л на 100 км
  • Двигун: 2 л SkyActive-G

4. Volkswagen Golf GTI

  • Розхід пального: 7,4 л на 100 км
  • Двигун: 2,0 л EA888

5. BMW 230i

  • Розхід пального: 8,4 л на 100 км
  • Двигун: 2,0 л B48

Як зменшити витрати пального

Заявлені виробником показники розходу пального на 100 км відповідають ідеальним умовам, яких не існує у реальному житті.

Водій не може вплинути на якість дорожнього покриття або погодні умови, які сильно впливають на збільшення розходу пального. Але він має усунути недоліки у власному авто. Адже  на підвищений розхід бензину прямо впливає неналежна робота вузлів та деталей авто.

Найпоширенішим є збій в роботі електроніки. Датчики та сенсори у несправному стані можуть передавати некоректні дані. А це змушує інжектор подавати зайве пальне.

Раніше ми писали, про ТОП-5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують. Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці.

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