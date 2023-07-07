Потужні авто з низькими витратами палива: ТОП 5

ТОП-5 потужних авто з низькими витратами пального
Заощадження на пальному завжди було у тренді українських автолюбителів. Сьогодні наявні тенденції масового переходу користувачів на електромобілі та гібриди, але авто з ДВЗ досі займає ледь не половину вітчизняного ринку автомобілів.
Портал Top Speed на основі відгуків водіїв склав рейтинг ТОП-5 надійних автомобілів з достатньою потужністю, витрати на пальне яких не ляжуть на вас фінансовим ярмом.
Рейтинг економічних автомобілів
1. Toyota Corolla
- Розхід пального: 6,7 л на 100 км.
- Двигун: 2,0 л M20A.
2. Mazda MX-5 Miata
- Розхід пального: 6,9 л на 100 км
- Двигун: 2,0 л SkyActiv
3. Mazda 3
- Розхід пального: 7,35 л на 100 км
- Двигун: 2 л SkyActive-G
4. Volkswagen Golf GTI
- Розхід пального: 7,4 л на 100 км
- Двигун: 2,0 л EA888
5. BMW 230i
- Розхід пального: 8,4 л на 100 км
- Двигун: 2,0 л B48
Як зменшити витрати пального
Заявлені виробником показники розходу пального на 100 км відповідають ідеальним умовам, яких не існує у реальному житті.
Водій не може вплинути на якість дорожнього покриття або погодні умови, які сильно впливають на збільшення розходу пального. Але він має усунути недоліки у власному авто. Адже на підвищений розхід бензину прямо впливає неналежна робота вузлів та деталей авто.
Найпоширенішим є збій в роботі електроніки. Датчики та сенсори у несправному стані можуть передавати некоректні дані. А це змушує інжектор подавати зайве пальне.
Раніше ми писали, про ТОП-5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують. Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці.