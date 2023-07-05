ТОП 20 імпортних авто з пробігом в Україні у червні 2023 року

Українці віддають перевагу вживаним авто німецького виробництва. Фото: avtomaniya

Улюблений бренд українців — Volkswagen. Авто такої марки лідирує в червні 2023-го як у рейтингу внутрішніх перепродажів, так й серед машин, які пригнали з-за кордону в червні.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Традиційно очолив рейтинг бренд Volkswagen. Таких автомобілів зареєстрували 3,6 тис., що становить майже п’яту частину від загальної кількості.

Інститут досліджень авторинку

Лідер серед марок авто також не змінився — це Volkswagen Golf. І попит на німецький компакт лише зростає. Volkswagen Passat, який очолював рейтинг багато років поспіль, наразі залишається на четвертому місці.

ТОП-20 найпопулярніших вживаних авто, завезених в Україну в червні 2023-го

Volkswagen Golf — 1401 шт.

Skoda Octavia — 888 шт.

Renault Megane — 766 шт.

Volkswagen Passat — 722 шт.

Renault Scenic — 570 шт.

Nissan Leaf — 526 шт.

Nissan Qashqai — 408 шт.

Volkswagen Touran — 380 шт.

Ford Focus — 354 шт.

Volkswagen Tiguan — 313 шт.

Audi A4 — 300 шт.

Skoda Fabia — 276 шт.

Audi Q5 — 274 шт.

Opel Astra — 259 шт.

Opel Zafira — 258 шт.

Tesla Model 3 — 203 шт.

Audi A6 — 191 шт.

Ford Fusion — 178 шт.

Audi Q7 — 178 шт.

Mazda CX-5 — 176 шт.

Раніше повідомлялося, що за червень в Україні зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж торік. Втім, платоспроможний попит на нові авто все ще відстає від показника червня 2021 року на 36%.

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