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Популярні імпортні авто з пробігом в Україні: ТОП-20

5 липня 2023 22:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 20 імпортних авто з пробігом в Україні у червні 2023 року
Українці віддають перевагу вживаним авто німецького виробництва. Фото: avtomaniya
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Улюблений бренд українців — Volkswagen. Авто такої марки лідирує в червні 2023-го як у рейтингу внутрішніх перепродажів, так й серед машин, які пригнали з-за кордону в червні.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Традиційно очолив рейтинг бренд Volkswagen. Таких автомобілів зареєстрували 3,6 тис., що становить майже п’яту частину від загальної кількості.

Інститут досліджень авторинку

Лідер серед марок авто також не змінився — це Volkswagen Golf. І попит на німецький компакт лише зростає. Volkswagen Passat, який очолював рейтинг багато років поспіль, наразі залишається на четвертому місці.

ТОП-20 найпопулярніших вживаних авто, завезених в Україну в червні 2023-го

  • Volkswagen Golf — 1401 шт.
  • Skoda Octavia — 888 шт.
  • Renault Megane — 766 шт.
  • Volkswagen Passat — 722 шт.
  • Renault Scenic — 570 шт.
  • Nissan Leaf — 526 шт.
  • Nissan Qashqai — 408 шт.
  • Volkswagen Touran — 380 шт.
  • Ford Focus — 354 шт.
  • Volkswagen Tiguan — 313 шт.
  • Audi A4 — 300 шт.
  • Skoda Fabia — 276 шт.
  • Audi Q5 — 274 шт.
  • Opel Astra — 259 шт.
  • Opel Zafira — 258 шт.
  • Tesla Model 3 — 203 шт.
  • Audi A6 — 191 шт.
  • Ford Fusion — 178 шт.
  • Audi Q7 — 178 шт.
  • Mazda CX-5 — 176 шт.

Раніше повідомлялося, що за червень в Україні зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж торік. Втім, платоспроможний попит на нові авто все ще відстає від показника червня 2021 року на 36%.

Раніше ми писали, про ТОП-5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують.

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