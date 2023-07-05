ТОП 20 імпортних авто з пробігом в Україні у червні 2023 року

Популярні імпортні авто з пробігом в Україні: ТОП-20
Улюблений бренд українців — Volkswagen. Авто такої марки лідирує в червні 2023-го як у рейтингу внутрішніх перепродажів, так й серед машин, які пригнали з-за кордону в червні.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
Традиційно очолив рейтинг бренд Volkswagen. Таких автомобілів зареєстрували 3,6 тис., що становить майже п’яту частину від загальної кількості.
Лідер серед марок авто також не змінився — це Volkswagen Golf. І попит на німецький компакт лише зростає. Volkswagen Passat, який очолював рейтинг багато років поспіль, наразі залишається на четвертому місці.
ТОП-20 найпопулярніших вживаних авто, завезених в Україну в червні 2023-го
- Volkswagen Golf — 1401 шт.
- Skoda Octavia — 888 шт.
- Renault Megane — 766 шт.
- Volkswagen Passat — 722 шт.
- Renault Scenic — 570 шт.
- Nissan Leaf — 526 шт.
- Nissan Qashqai — 408 шт.
- Volkswagen Touran — 380 шт.
- Ford Focus — 354 шт.
- Volkswagen Tiguan — 313 шт.
- Audi A4 — 300 шт.
- Skoda Fabia — 276 шт.
- Audi Q5 — 274 шт.
- Opel Astra — 259 шт.
- Opel Zafira — 258 шт.
- Tesla Model 3 — 203 шт.
- Audi A6 — 191 шт.
- Ford Fusion — 178 шт.
- Audi Q7 — 178 шт.
- Mazda CX-5 — 176 шт.
Раніше повідомлялося, що за червень в Україні зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж торік. Втім, платоспроможний попит на нові авто все ще відстає від показника червня 2021 року на 36%.