Названы цены на обязательный техосмотр авто в Украине

Готовим кошельки: названы цены на обязательный ТО авто в Украине в 2023 году
5 июля 2023 10:06
Наличие газобаллонного оборудования в авто потребует отдельной проверки, что, вероятно, повысит цену техосмотра. Фото: centr-avto
Определенная категория машин не сможет избежать технического осмотра в 2023 году. С учетом типа и веса автомобиля, стоимость обязательного техосмотра будет разной.
Стоимость процедуры в любом случае будет больше тысячи гривен. Об этом сообщила Avtosota.
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Цены на техосмотр в 2023 году
- легковые автомобили — 1120 грн;
- автобусы весом более 5 т — 1344 грн;
- грузовики весом более 12 т — 1440 грн;
- прицепы — 1120 грн;
- прицепы весом более 10 т — 1322 грн.
Наличие газобаллонного оборудования в авто потребует отдельной проверки, что, вероятно, повысит цену техосмотра.
Кто не может избежать техосмотра в 2023 году
- большие грузовые автомобили, которым более года — 1 раз в год;
- автобусы, которыми пользуются более 2 лет — 1 раз в 6 месяцев;
- грузопассажирские авто весом до 3,5 т, которым более 2 лет — 1 раз в 2 года;
- легковые автомобили — такси, которым более 2 лет — 1 раз в год;
- тракторы колесные, используемые свыше 2 лет — 1 раз в 2 года;
- специализированный автотранспорт — ежегодно;
- колесные транспортные средства, которые используются для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов — 1 год со дня изготовления транспортного средства и каждые 6 мес. после этого.
Кому не нужно проходить техосмотр
- всем автомобилям, прицепам и полуприцепам независимо от их срока эксплуатации, если они не используются для коммерческих перевозок;
- новым коммерческих легковушкам и прицепам, срок эксплуатации которых не превышает 2 года.
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