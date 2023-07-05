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Готовим кошельки: названы цены на обязательный ТО авто в Украине в 2023 году

5 июля 2023 10:06
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Названы цены на обязательный техосмотр авто в Украине
Наличие газобаллонного оборудования в авто потребует отдельной проверки, что, вероятно, повысит цену техосмотра. Фото: centr-avto
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Определенная категория машин не сможет избежать технического осмотра в 2023 году. С учетом типа и веса автомобиля, стоимость обязательного техосмотра будет разной.

Стоимость процедуры в любом случае будет больше тысячи гривен. Об этом сообщила Avtosota.

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Цены на техосмотр в 2023 году

  • легковые автомобили — 1120 грн;
  • автобусы весом более 5 т — 1344 грн;
  • грузовики весом более 12 т — 1440 грн;
  • прицепы — 1120 грн;
  • прицепы весом более 10 т — 1322 грн.

Наличие газобаллонного оборудования в авто потребует отдельной проверки, что, вероятно, повысит цену техосмотра.

Кто не может избежать техосмотра в 2023 году

  • большие грузовые автомобили, которым более года — 1 раз в год;
  • автобусы, которыми пользуются более 2 лет — 1 раз в 6 месяцев;
  • грузопассажирские авто весом до 3,5 т, которым более 2 лет — 1 раз в 2 года;
  • легковые автомобили — такси, которым более 2 лет — 1 раз в год;
  • тракторы колесные, используемые свыше 2 лет — 1 раз в 2 года;
  • специализированный автотранспорт — ежегодно;
  • колесные транспортные средства, которые используются для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов — 1 год со дня изготовления транспортного средства и каждые 6 мес. после этого.

Кому не нужно проходить техосмотр

  • всем автомобилям, прицепам и полуприцепам независимо от их срока эксплуатации, если они не используются для коммерческих перевозок;
  • новым коммерческих легковушкам и прицепам, срок эксплуатации которых не превышает 2 года.

Раньше мы писали, кого не могут штрафовать за отсутствие аптечки в авто.

Также сообщалось о нюансах пользования украинскими водительскими удостоверениями в странах ЕС.

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