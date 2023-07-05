Названо ціни на обов’язковий техогляд авто в Україні

Готуємо гаманці: названо ціни на обов’язковий ТО авто в Україні у 2023 році
5 липня 2023 10:06
Наявність газобалонного обладнання в авто вимагатиме окремої перевірки, що, ймовірно, підвищить ціну техогляду. Фото: centr-avto
Певна категорія машин не зможе уникнути технічного огляду у 2023 році. З огляду на тип та вагу автомобіля, вартість обов’язкового техогляду буде відрізнятися.
Вартість процедури у будь-якому випадку буде більшою за тисячу гривень. Про це повідомила Avtosota.
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Ціни на техогляд у 2023 році
- Легкові автомобілі — 1120 грн;
- Автобуси вагою понад 5 т — 1344 грн;
- Вантажівки вагою понад 12 т — 1440 грн.
- причепи — 1120 грн;
- причепи вагою понад 10 т — 1322 грн.
Наявність газобалонного обладнання в авто вимагатиме окремої перевірки, що ймовірно підвищить ціну техогляду.
Хто не може уникнути техогляду у 2023 році
- великі вантажні авто, яким понад рік — 1 раз на рік;
- автобуси, якими користуються понад 2 роки — 1 раз на 6 місяців;
- вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 т, яким понад 2 роки — 1 раз на 2 роки;
- легкові автомобілі — таксі, яким понад 2 роки — 1 раз на рік;
- колісні трактори, що використовуються понад 2 роки — 1 раз на 2 роки;
- спеціалізований автотранспорт — щорічно;
- колісні транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів — 1 рік від дня виготовлення транспортного засобу та кожні 6 міс. після цього.
Кому не потрібно проходити техогляд
- всім автомобілям, причепам та напівпричепам, незалежно від їхнього терміну експлуатації, якщо вони не використовуються для комерційних перевезень;
- новим легковикам та причепам, що використовують для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не перевищує 2 роки.
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