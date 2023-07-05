Названо ціни на обов’язковий техогляд авто в Україні

Наявність газобалонного обладнання в авто вимагатиме окремої перевірки, що, ймовірно, підвищить ціну техогляду. Фото: centr-avto

Певна категорія машин не зможе уникнути технічного огляду у 2023 році. З огляду на тип та вагу автомобіля, вартість обов’язкового техогляду буде відрізнятися.

Вартість процедури у будь-якому випадку буде більшою за тисячу гривень. Про це повідомила Avtosota.

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Ціни на техогляд у 2023 році

Легкові автомобілі — 1120 грн;

Автобуси вагою понад 5 т — 1344 грн;

Вантажівки вагою понад 12 т — 1440 грн.

причепи — 1120 грн;

причепи вагою понад 10 т — 1322 грн.

Наявність газобалонного обладнання в авто вимагатиме окремої перевірки, що ймовірно підвищить ціну техогляду.

Хто не може уникнути техогляду у 2023 році

великі вантажні авто, яким понад рік — 1 раз на рік;

автобуси, якими користуються понад 2 роки — 1 раз на 6 місяців;

вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 т, яким понад 2 роки — 1 раз на 2 роки;

легкові автомобілі — таксі, яким понад 2 роки — 1 раз на рік;

колісні трактори, що використовуються понад 2 роки — 1 раз на 2 роки;

спеціалізований автотранспорт — щорічно;

колісні транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів — 1 рік від дня виготовлення транспортного засобу та кожні 6 міс. після цього.

Кому не потрібно проходити техогляд

всім автомобілям, причепам та напівпричепам, незалежно від їхнього терміну експлуатації, якщо вони не використовуються для комерційних перевезень;

новим легковикам та причепам, що використовують для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не перевищує 2 роки.

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