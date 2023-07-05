Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Готуємо гаманці: названо ціни на обов’язковий ТО авто в Україні у 2023 році arrow

Готуємо гаманці: названо ціни на обов’язковий ТО авто в Україні у 2023 році

5 липня 2023 10:06
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Названо ціни на обов’язковий техогляд авто в Україні
Наявність газобалонного обладнання в авто вимагатиме окремої перевірки, що, ймовірно, підвищить ціну техогляду. Фото: centr-avto
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Певна категорія машин не зможе уникнути технічного огляду у 2023 році. З огляду на тип та вагу автомобіля, вартість обов’язкового техогляду буде відрізнятися.

Вартість процедури у будь-якому випадку буде більшою за тисячу гривень. Про це повідомила Avtosota.

Читайте також:

Ціни на техогляд у 2023 році

  • Легкові автомобілі — 1120 грн;
  • Автобуси вагою понад 5 т — 1344 грн;
  • Вантажівки вагою понад 12 т — 1440 грн.
  • причепи — 1120 грн;
  • причепи вагою понад 10 т — 1322 грн.

Наявність газобалонного обладнання в авто вимагатиме окремої перевірки, що ймовірно підвищить ціну техогляду.

Хто не може уникнути техогляду у 2023 році

  • великі вантажні авто, яким понад рік — 1 раз на рік;
  • автобуси, якими користуються понад 2 роки — 1 раз на 6 місяців;
  • вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 т, яким понад 2 роки — 1 раз на 2 роки;
  • легкові автомобілі — таксі, яким понад 2 роки — 1 раз на рік;
  • колісні трактори, що використовуються понад 2 роки — 1 раз на 2 роки;
  • спеціалізований автотранспорт — щорічно;
  • колісні транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів — 1 рік від дня виготовлення транспортного засобу та кожні 6 міс. після цього.

Кому не потрібно проходити техогляд

  • всім автомобілям, причепам та напівпричепам, незалежно від їхнього терміну експлуатації, якщо вони не використовуються для комерційних перевезень;
  • новим легковикам та причепам, що використовують для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не перевищує 2 роки.

Раніше ми писали, кого не можуть штрафувати за відсутність аптечки в авто.

Також повідомлялося про нюанси користування українськими посвідченнями водія в країнах ЄС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз