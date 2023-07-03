Кого не можуть штрафувати за відсутність аптечки в авто

Перевірка маршрутного таксі. ФОТО: Патрульна поліція Львівської області

Порушенням ПДР вважається відсутність у водія в машині аптечки. Але не завжди водій має сплачувати за це штраф.

Відсутність аптечки є порушенням частини 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за що водія можуть звинуватити у керуванні транспортним засобом з технічною несправністю та оштрафувати на 340 грн.

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Який є виняток

Якщо у приватному автомобілі, котрий не використовується для пасажирських перевезень, відсутня аптечка, водій відбувається лише попередженням. Про це написано у статті 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Хто повинен мати аптечку обов’язково

Якщо аптечка відсутня в транспортному засобі, який використовується для пасажирських перевезень (таксі, маршрутка тощо), то водій може бути оштрафованим на 680 грн.

За повторне порушення протягом року можуть позбавити прав на 3–6 місяців або навіть накласти адміністративний арешт на 5–10 днів.

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Також в Україні підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів.