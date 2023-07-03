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Малоизвестное исключение: кого не могут штрафовать за отсутствие аптечки в авто

3 июля 2023 15:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Кого не могут штрафовать за отсутствие аптечки в авто
Проверка маршрутного такси. ФОТО: Патрульная полиция Львовской области
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Нарушением ПДД считается отсутствие у водителя в машине аптечки. Но не всегда водитель должен платить за это штраф.

Отсутствие аптечки является нарушением части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за что водителя могут обвинить в управлении транспортным средством с технической неисправностью и оштрафовать на 340 грн.

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Какое исключение

Если в частном автомобиле, не используемом для пассажирских перевозок, отсутствует аптечка, водитель отделывается только предупреждением. Об этом говорится в статье 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кто должен иметь аптечку обязательно

Если аптечка отсутствует в транспортном средстве, которое используется для пассажирских перевозок (такси, маршрутка и т.п.), водитель может быть оштрафован на 680 грн.

За повторное нарушение в течение года могут лишить прав на 3–6 месяцев или даже наложить административный арест на 5–10 дней.

Ранее мы писали, что украинские водители за неправильную парковку автомобилей могут быть наказаны несколькими тысячами штрафа.

Также в Украине подготовили очередные изменения при купле-продаже авто.

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