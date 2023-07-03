Кого не могут штрафовать за отсутствие аптечки в авто

Проверка маршрутного такси. ФОТО: Патрульная полиция Львовской области

Нарушением ПДД считается отсутствие у водителя в машине аптечки. Но не всегда водитель должен платить за это штраф.

Отсутствие аптечки является нарушением части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за что водителя могут обвинить в управлении транспортным средством с технической неисправностью и оштрафовать на 340 грн.

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Какое исключение

Если в частном автомобиле, не используемом для пассажирских перевозок, отсутствует аптечка, водитель отделывается только предупреждением. Об этом говорится в статье 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кто должен иметь аптечку обязательно

Если аптечка отсутствует в транспортном средстве, которое используется для пассажирских перевозок (такси, маршрутка и т.п.), водитель может быть оштрафован на 680 грн.

За повторное нарушение в течение года могут лишить прав на 3–6 месяцев или даже наложить административный арест на 5–10 дней.

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