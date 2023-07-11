Чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто

Експерти радять дати двигуну попрацювати на холостому ході протягом кількох хвилин. Фото: 3DDD

Після закінчення поїздки більшість водіїв автоматично зупиняють двигун. Чи варто так робити, та наскільки це небезпечно для мотора авто.

Одразу глушити двигун у пункті призначення не є хорошою звичкою. Експерти Sante Plus попереджають, що така практика веде до пошкодження мотора авто у довгостроковій перспективі.

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Коли подорож триває досить довго, двигун починає грітися, особливо якщо їхати на великій швидкості по трасі. Тому необхідно спочатку дати мотору трохи охолонути, перш ніж повністю вимкнути його.

Особливо це стосується двигунів з турбонаддувом. Більшість транспортних засобів оснащені обертовою турбіною. Якщо двигун раптово зупиняється, він продовжує працювати без необхідного змащення, що може призвести до поломки.

З часом, якщо ви не будете поводитися з двигуном належним чином, вам доведеться витрачати гроші на покупку нової крильчатки або інших не менш дорогих деталей.

Навіщо двигуну працювати після зупинки

Експерти радять дати двигуну попрацювати на холостому ході протягом кількох хвилин. Вільна циркуляція допомагає знизити температуру двигуна.

Протягом цього часу можете скористатися нагодою, щоб розвантажити валізи, прибрати сміття тощо.

Час холостого ходу можна скоротити, якщо перед приїздом додому ви вже зробили кілька зупинок на світлофорі або на в’їзді в місто та значно знизили швидкість.

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