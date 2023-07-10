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"Вічний" двигун: ТОП 5 найнадійніших японських автомобільних моторів

10 липня 2023 17:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 найнадійніших японських автомобільних моторів
Двигун Toyota 2JZ-GTE. Фото: motortrend
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Представлені японські двигуни мають репутацію наднадійних. А з огляду на час, коли їх було випущено, ще й дуже довговічних.

Експерти сайту Твоя МАШИНА склали рейтинг п'яти кращих японських моторів.

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Toyota 2JZ-GTE

  • Вперше з’явився у 1991 році. Вже понад 30 років вважається одним з найнадійніших. Використовується в спортивних та показових моделях Toyota, наприклад, в Supra.

Honda B-Series

  • Випущений в 1989 році. Був встановлений у багатьох моделях Honda, зокрема Civic та Integra.

Subaru EJ Series

  • Використовується в машинах Subaru з 1989 року. Здатен переносити великі навантаження. EJ Series встановлюється в різних моделях Subaru, зокрема Impreza WRX STI.

Mazda Rotary

  • Унікальний роторний двигун. Забезпечує авто високу швидкість та зменшену кількість рухомих деталей, а це сприяє його тривалій роботі. Використовується в моделях RX-7 та RX-8.

Nissan RB Series

  • Випущений у 1985 році. Встановлюється в автомобілях Nissan Skyline та Silvia. RB Series став улюбленим мотором серед тюнерів.

Раніше ми писали про найкращі преміальні вживані авто, які не варто купувати навіть за привабливої ціни.

Також було названо найпопулярніший автомобіль у світі.

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