ТОП 5 найнадійніших японських автомобільних моторів

Двигун Toyota 2JZ-GTE. Фото: motortrend

Представлені японські двигуни мають репутацію наднадійних. А з огляду на час, коли їх було випущено, ще й дуже довговічних.

Експерти сайту Твоя МАШИНА склали рейтинг п'яти кращих японських моторів.

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Toyota 2JZ-GTE

Вперше з’явився у 1991 році. Вже понад 30 років вважається одним з найнадійніших. Використовується в спортивних та показових моделях Toyota, наприклад, в Supra.

Honda B-Series

Випущений в 1989 році. Був встановлений у багатьох моделях Honda, зокрема Civic та Integra.

Subaru EJ Series

Використовується в машинах Subaru з 1989 року. Здатен переносити великі навантаження. EJ Series встановлюється в різних моделях Subaru, зокрема Impreza WRX STI.

Mazda Rotary

Унікальний роторний двигун. Забезпечує авто високу швидкість та зменшену кількість рухомих деталей, а це сприяє його тривалій роботі. Використовується в моделях RX-7 та RX-8.

Nissan RB Series

Випущений у 1985 році. Встановлюється в автомобілях Nissan Skyline та Silvia. RB Series став улюбленим мотором серед тюнерів.

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