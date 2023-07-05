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Рейтинг найнадійніших японських авто: ТОП 5

5 липня 2023 16:10
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 найнадійніших японських авто
Японці визначилися з найнадійнішими авто власного виробництва. Фото: building-tech
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Найпопулярнішими авто в Україні є машини марки Toyota, зокрема Corolla. Цікаво, що самі японці дещо іншої думки про власні автомобілі.

Японський портал BestCarWeb провів опитування серед місцевих автолюбителів та з’ясував, які авто вважають найкращими та найнадійнішими самі японці.

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1. Suzuki Kizashi

Фото: wikipedia

Kizashi з двигуном 2,4 л та потужністю 188 к.с. практично ніколи не ламався, стверджують пересічні японці.

2. Honda Accord Tourer

Фото: wikipedia

Власники відзначили відмінну керованість машини та просторий салон. А двигун 2,4 л та 5-діапазонна автоматична трансмісія показали високий рівень надійності та продуктивності.

3. Mitsubishi Triton

Фото: whichcar

Авто мало 3,5 л бензиновий V6 та систему повного приводу Easy Select 4WD. Користувачі схвалили здатність активувати систему 4WD прямо під час руху.

4. Daihatsu Mira Gino

Фото: wikipedia

Вважається в Японії дуже надійним, функціональним та добре оснащеним автомобілем.

5. Toyota Voltz

Фото: wikipedia

Авто створене у співпраці Toyota та General Motors. Японці відзначають відсутність проблем з експлуатацією машини та її бензиновий 190-сильний двигун.

Раніше ми публікували рейтинг вживаних машин з "вічними" двигунами.

Також писали про типові поломки та вартість ремонту дев'яти найненадійніших седанів та універсалів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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