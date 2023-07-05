ТОП 5 самых надежных японских авто

Японцы определились с самыми надежными автомобилями собственного производства. Фото: building-tech

Самыми популярными авто в Украине являются машины марки Toyota, в частности Corolla. Интересно, что сами японцы несколько иного мнения о своих автомобилях.

Японский портал BestCarWeb провел опрос среди местных автолюбителей и выяснил, какие авто считают лучшими и надежными сами японцы.

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1. Suzuki Kizashi

Фото: wikipedia

Kizashi с двигателем 2,4 л и мощностью 188 л.с. практически никогда не ломался, утверждают рядовые японцы.

2. Honda Accord Tourer

Фото: wikipedia

Владельцы отметили отличную управляемость машины и просторный салон. А двигатель 2,4 л и 5-диапазонная автоматическая трансмиссия показали высокий уровень надежности и производительности.

3. Mitsubishi Triton

Фото: whichcar

Автомобиль имел 3,5 л бензиновый V6 и систему полного привода Easy Select 4WD. Пользователи одобрили способность активировать систему 4WD прямо во время движения.

4. Daihatsu Mira Gino

Фото: wikipedia

Считается в Японии очень надежным, функциональным и хорошо оснащенным автомобилем.

5. Toyota Voltz

Фото: wikipedia

Авто создано в сотрудничестве Toyota и General Motors. Японцы отмечают отсутствие проблем с эксплуатацией машины и ее 190-сильный бензиновый двигатель.

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