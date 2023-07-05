ТОП 5 самых надежных японских авто

Рейтинг самых надежных японских авто: ТОП-5
Самыми популярными авто в Украине являются машины марки Toyota, в частности Corolla. Интересно, что сами японцы несколько иного мнения о своих автомобилях.
Японский портал BestCarWeb провел опрос среди местных автолюбителей и выяснил, какие авто считают лучшими и надежными сами японцы.
1. Suzuki Kizashi
Kizashi с двигателем 2,4 л и мощностью 188 л.с. практически никогда не ломался, утверждают рядовые японцы.
2. Honda Accord Tourer
Владельцы отметили отличную управляемость машины и просторный салон. А двигатель 2,4 л и 5-диапазонная автоматическая трансмиссия показали высокий уровень надежности и производительности.
3. Mitsubishi Triton
Автомобиль имел 3,5 л бензиновый V6 и систему полного привода Easy Select 4WD. Пользователи одобрили способность активировать систему 4WD прямо во время движения.
4. Daihatsu Mira Gino
Считается в Японии очень надежным, функциональным и хорошо оснащенным автомобилем.
5. Toyota Voltz
Авто создано в сотрудничестве Toyota и General Motors. Японцы отмечают отсутствие проблем с эксплуатацией машины и ее 190-сильный бензиновый двигатель.
Ранее мы публиковали рейтинг подержанных машин с "вечными" двигателями.
Также писали о типовых поломках и стоимости ремонта девяти самых ненадежных седанов и универсалов.