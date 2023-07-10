"Вечный" двигатель: ТОП 5 самых надежных японских автомобильных моторов
10 июля 2023 17:35
Двигатель Toyota 2JZ-GTE. Фото: motortrend
Представленные японские двигатели имеют репутацию сверхнадежных. А учитывая время, когда они были выпущены – еще и очень долговечны.
Эксперты сайта Твоя МАШИНА составили рейтинг пяти лучших японских моторов.
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Toyota 2JZ-GTE
- Впервые появился в 1991 году. Уже больше 30 лет считается одним из самых надежных. Используется в спортивных и показательных моделях Toyota, например, в Supra.
Honda B-Series
- Выпущен в 1989 году. Был установлен во многих моделях Honda, включая Civic и Integra.
Subaru EJ Series
- Используется в машинах Subaru с 1989 года. Способен переносить большие нагрузки. EJ Series устанавливается в разных моделях Subaru, в частности Impreza WRX STI.
Mazda Rotary
- Уникальный роторный двигатель. Обеспечивает авто высокую скорость и уменьшенное количество подвижных деталей, что способствует его длительной работе. Используется в моделях RX-7 и RX-8.
Nissan RB Series
- Выпущен в 1985 году. Устанавливается в автомобилях Nissan Skyline и Silvia. RB Series стал излюбленным мотором среди тюнеров.
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