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"Вечный" двигатель: ТОП 5 самых надежных японских автомобильных моторов

10 июля 2023 17:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 5 самых надежных японских автомобильных моторов
Двигатель Toyota 2JZ-GTE. Фото: motortrend
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Представленные японские двигатели имеют репутацию сверхнадежных. А учитывая время, когда они были выпущены – еще и очень долговечны.

Эксперты сайта Твоя МАШИНА составили рейтинг пяти лучших японских моторов.

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Toyota 2JZ-GTE

  • Впервые появился в 1991 году. Уже больше 30 лет считается одним из самых надежных. Используется в спортивных и показательных моделях Toyota, например, в Supra.

Honda B-Series

  • Выпущен в 1989 году. Был установлен во многих моделях Honda, включая Civic и Integra.

Subaru EJ Series

  • Используется в машинах Subaru с 1989 года. Способен переносить большие нагрузки. EJ Series устанавливается в разных моделях Subaru, в частности Impreza WRX STI.

Mazda Rotary

  • Уникальный роторный двигатель. Обеспечивает авто высокую скорость и уменьшенное количество подвижных деталей, что способствует его длительной работе. Используется в моделях RX-7 и RX-8.

Nissan RB Series

  • Выпущен в 1985 году. Устанавливается в автомобилях Nissan Skyline и Silvia. RB Series стал излюбленным мотором среди тюнеров.

Ранее мы писали о ТОП-3 премиальных подержанных авто, которые не стоит покупать даже при условии привлекательной цены.

Также был назван самый популярный автомобиль в мире.

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