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Типові помилки, через які водії псують коробку передач авто

12 липня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Поширені помилки, через які водії псують коробку передач авто
Тримаєте весь час руку на важелі перемикання передач? Готуйтесь до дорогого ремонту. Фото: pexels
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За кермом у водія часто з'являються звички, які шкодять автомобілю. Щоб не витрачати зайві гроші на дорогий ремонт, дізнайтеся, які зовні безпечні дії  можуть призвести до передчасного зносу деталей авто.

Експерти Sante Plus зібрали найпоширеніші приклади поведінки за кермом, яку слід уникати.

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1. Тримаєте руку на важелі перемикання передач

Так роблять ледь не всі водії. Але так ви чините тиск на важіль, який передається на вилки перемикання передач. Результат — швидше зношення вилок й неминучий дорогий ремонт.

2. Зупиняєтесь з невідпущеним зчепленням

Коли водії зупиняються на червоне світло, то зчеплення завжди вижате. Це призводить до швидшого зносу вижимного підшипника зчеплення. Тому коли вам буде потрібно зупинитися, просто скористуйтеся нейтральною передачею та відпустіть зчеплення.

3. Їздите з напіввижатим зчепленням

Коли зчеплення відпускається лише частково, це призводить до надмірного зносу диска.

4. Прискорюєтеся на неправильній передачі

Занадто швидке прискорення змушує вас натискати на акселератор до межі. На жаль, неправильна передача змушує двигун обертатися швидше, що призводить до пошкоджень деталей.

5. Постійно тримаєте ногу на зчепленні

Через це на зчеплення постійно чиниться легкий тиск. В результаті виникає тертя, яке призводить до швидкого зносу підшипника та диска зчеплення.

Раніше ми писали, для чого досвідчені водії тримають в автівці лимон. Також експерт пояснив, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.

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