Як охолодити авто без кондиціонера: 4 поради

Після того, як машина проведе певний час на сонці, вас чекатимуть розпечений салон, гарячий руль та пекельне сидіння. Фото: superwalls

Якщо вам не поталанило припаркуватися під прямими сонячними променями, то в салоні буде чекати сильна спека. Щоб не мучитися, скористайтеся порадами як охолодити машину навіть без кондиціонера.

Кондиціонер в авто створює навантаження на двигун та збільшує розхід палива. Тому експерти Sante Plus радять вчитися користуватися цим приладом розумно та розповіли, які є цікаві альтернативи.

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1. Провітрить салон

Відкрийте два вікна з одного боку автомобіля та провітріть салон, розгойдуючи двері з протилежного боку вперед-назад. Повторіть цей рух щонайменше тричі, щоб випустити гаряче повітря. Мабуть, зі сторони ви будете виглядати дивно, але ваше головне завдання – охолодити салон, а не справити приємне враження на перехожих.

2. Використовуйте нижні вентиляційні отвори

Має сенс відчути прохолодне повітря на своїх ногах, змушуючи гаряче повітря підійматися вгору і виходити через відкриті вікна. Не забувайте закривати верхні вентиляційні отвори на приладовій панелі, щоб потік повітря, що надходить в автомобіль, був спрямований вгору.

3. Тримайте вікна відкритими

Коли ви починаєте рух, тримайте вікна відкритими протягом кількох хвилин, щоб гаряче повітря повністю вийшло з салону. Робіть це доти, поки повітря у вентиляційних отворах не стане прохолоднішим за зовнішню температуру.

4. Перейдіть на рециркуляцію повітря

Після того, як вентиляційні отвори достатньо охолонуть, закрийте всі вікна та перемикніться на рециркуляцію повітря. Відкрийте верхні вентиляційні отвори та відрегулюйте потік повітря відповідно до ваших потреб.

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