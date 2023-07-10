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Непомітна кнопка: чи правильно ви користуєтесь паском безпеки в авто

10 липня 2023 11:58
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Чи правильно ви користуєтесь паском безпеки в авто
При різкому гальмуванні пасок безпеки не дасть людині вдаритися об торпедо, сидіння або об лобове скло. Фото: google
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Пасок безпеки залишається головним елементом запобігання травмам водія та пасажирів під час непередбачених ситуацій та ДТП. Втім, не всі пам'ятають про приховану функцію маленької кнопки, як міститься на язичку паска.

Пасок безпеки утримує водія та пасажирів від руху по інерції. Наприклад, при різкому гальмуванні пасок не дасть людині вдаритися об торпедо, сидіння або об лобове скло. Також пасок забезпечує розташування людини для правильного розкриття подушок безпеки у разі аварії.

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Для чого потрібна прихована кнопка

  • вона виконує функцію обмежувача, який допомагає утримувати металеву пряжку паска на місці, не дозволяючи їй сповзати вниз, що полегшує процес пристібання паска безпеки;
  • вона дозволяє регулювати довжину ременя, щоб уникнути сильного тиску на груди або таз.

Як правильно пристібати пасок безпеки

  • пасок має йти через плече, а не під рукою, адже неправильно пристебнутий ремінь під час аварії може переламати ребра або спричинити травми внутрішніх органів;
  • поясний ремінь має лежати над стегнами, а не на животі.

Штрафи за не пристебнутий пасок безпеки

  • невикористання паска карається штрафом 510 грн;
  • невикористання паска у разі ДТП карається штрафом від 2,4 тис. до 8,5 тис. грн.

Водій також сплачує штраф, якщо його пасажири не пристебнуті. Так, якщо чотири пасажири не пристебнуті пасками безпеки, водія оштрафують на 2,4 тис. грн.

Наразі у Верховній Раді на розгляді знаходиться законопроєкт, який передбачає звільнення водія від відповідальності за пасажирів. Пропонується штрафувати саме пасажирів, які не дотримуються правила паску безпеки.

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