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Неприметная кнопка: правильно ли вы пользуетесь ремнем безопасности в авто

10 июля 2023 11:58
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Правильно ли вы пользуетесь ремнем безопасности в авто
При резком торможении ремень безопасности не даст человеку удариться об торпедо, сиденье или лобовое стекло. Фото: google
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Ремень безопасности остается главным элементом предотвращения травм водителя и пассажиров во время непредвиденных ситуаций и ДТП. Впрочем, не все помнят о скрытой функции маленькой кнопки, содержащейся на язычке ремня.

Ремень безопасности удерживает водителя и пассажиров от движения по инерции. Например, при резком торможении ремней не даст человеку удариться об торпедо, сиденье или об лобовое стекло. Также пояс обеспечивает правильное расположение человека для правильного раскрытия подушек безопасности в случае аварии.

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Для чего нужна скрытая кнопка

  • она выполняет функцию ограничителя, который помогает удерживать металлическую пряжку ремня на месте, не позволяя ей сползать вниз, что облегчает процесс пристегивания ремня безопасности;
  • она позволяет регулировать длину ремня во избежание сильного давления на грудь или таз.

Как правильно пристегивать ремень безопасности

  • ремень должен идти через плечо, а не под рукой, ведь неправильно пристегнутый ремень во время аварии может переломить ребра или вызвать травмы внутренних органов;
  • поясной ремень должен лежать над бедрами, а не на животе.

Штрафы за не пристегнутый ремень безопасности

  • неиспользование кулича карается штрафом 510 грн;
  • неиспользование кулича в случае ДТП карается штрафом от 2,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

Водитель также платит штраф, если его пассажиры не пристегнуты. Так, если четыре пассажира не пристегнуты ремнями безопасности, водителя оштрафуют на 2,4 тыс. грн.

Сейчас в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий освобождение водителя от ответственности за пассажиров. Предлагается штрафовать именно пассажиров, которые не соблюдают правила ремня безопасности.

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