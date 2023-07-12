Как охладить авто без кондиционера: 4 совета

Как охладить авто без кондиционера: четыре совета
Если вам не повезло припарковаться под прямыми солнечными лучами, то в салоне будет ждать сильная жара. Чтобы не мучиться, воспользуйтесь советами, как охладить машину даже без кондиционера.
Кондиционер в авто создает нагрузку на двигатель и увеличивает расход топлива. Поэтому эксперты Sante Plus советуют учиться пользоваться этим прибором разумно и рассказали, какие есть интересные альтернативы.
1. Проветрить салон
Откройте два окна с одной стороны автомобиля и проветрите салон, раскачивая дверь с противоположной стороны вперед-назад. Повторите это движение не менее трех раз, чтобы выпустить горячий воздух. Пожалуй, со стороны вы будете выглядеть странно, но ваша главная задача – охладить салон, а не произвести приятное впечатление на прохожих.
2. Используйте нижние вентиляционные отверстия
Имеет смысл почувствовать прохладный воздух на своих ногах, заставляя горячий воздух подниматься и выходить через открытые окна. Не забывайте закрывать верхние вентиляционные отверстия на приборной панели, чтобы поток воздуха, поступающего в автомобиль, был устремлен вверх.
3. Держите окна открытыми
Когда вы начинаете движение, держите окна открытыми в течение нескольких минут, чтобы горячий воздух полностью вышел из салона. Делайте это до тех пор, пока воздух в вентиляционных отверстиях не станет прохладнее наружной температуры.
4. Перейдите на рециркуляцию воздуха
После того как вентиляционные отверстия остынут, закройте все окна и переключитесь на рециркуляцию воздуха. Откройте верхние вентиляционные отверстия и отрегулируйте поток воздуха в соответствии с вашими потребностями.
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