Продажа подержанных авто в Украине: типичные ошибки продавцов

Нужно правильно определить цену вашего авто на рынке, чтобы не продешевить. Фото: westautohub

Чтобы не продать подержанный автомобиль за бесценок, нужно отнестись к процессу серьезно. Правильно оценить стоимость авто и не принимать предложение первого встречного покупателя.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Провести оценку стоимости машины

Посмотрите на цены аналогичных авто (год выпуска, пробег, состояние) на сайтах продаж машин. Заметьте, что часто цена зависит от срочности продаж. Также проконсультируйтесь у частных дилеров, занимающихся индивидуальными продажами машин.

Не мешает сразу учесть в цене продажи вашего авто скидку, которую обязательно попросит потенциальный покупатель.

Не делать предпродажный ремонт авто

Разве что косметический. Но вы ни в коем случае не отобьете расходы на капитальный ремонт. Лучше сделать письменную оценку стоимости ремонтных работ и говорить о проблемах с автомобилем еще в объявлении о продаже.

Не соглашаться на первое же предложение

Предлагаемые вам условия не подходят? Сразу отказывайтесь. Переговоры под давлением проводить не следует.

Проверить потенциального покупателя

Не приезжайте демонстрировать авто незнакомому человеку на чужой территории. Не показывайте авто в одиночестве – возьмите с собой родственников или знакомых.

Следует освежить в памяти самые распространенные мошеннические схемы вокруг покупок авто. Так будет легче распознать аферу еще на ее начальных этапах.

Ранее был назван самый популярный автомобиль в мире, который обогнал по этому показателю даже обогнал Toyota и Ford.

Также стало известно, какие электромобили чаще покупают украинцы и сколько они стоят.