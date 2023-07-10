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Четыре ошибки, которые допускают продавцы авто и теряют деньги

10 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Продажа подержанных авто в Украине: типичные ошибки продавцов
Нужно правильно определить цену вашего авто на рынке, чтобы не продешевить. Фото: westautohub
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Чтобы не продать подержанный автомобиль за бесценок, нужно отнестись к процессу серьезно. Правильно оценить стоимость авто и не принимать предложение первого встречного покупателя.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Провести оценку стоимости машины

  • Посмотрите на цены аналогичных авто (год выпуска, пробег, состояние) на сайтах продаж машин. Заметьте, что часто цена зависит от срочности продаж. Также проконсультируйтесь у частных дилеров, занимающихся индивидуальными продажами машин.
  • Не мешает сразу учесть в цене продажи вашего авто скидку, которую обязательно попросит потенциальный покупатель.

Не делать предпродажный ремонт авто

  • Разве что косметический. Но вы ни в коем случае не отобьете расходы на капитальный ремонт. Лучше сделать письменную оценку стоимости ремонтных работ и говорить о проблемах с автомобилем еще в объявлении о продаже.

Не соглашаться на первое же предложение

  • Предлагаемые вам условия не подходят? Сразу отказывайтесь. Переговоры под давлением проводить не следует.

Проверить потенциального покупателя

  • Не приезжайте демонстрировать авто незнакомому человеку на чужой территории. Не показывайте авто в одиночестве – возьмите с собой родственников или знакомых.
  • Следует освежить в памяти самые распространенные мошеннические схемы вокруг покупок авто. Так будет легче распознать аферу еще на ее начальных этапах.

Ранее был назван самый популярный автомобиль в мире, который обогнал по этому показателю даже обогнал Toyota и Ford.

Также стало известно, какие электромобили чаще покупают украинцы и сколько они стоят.

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