Продажа подержанных авто в Украине: типичные ошибки продавцов

Четыре ошибки, которые допускают продавцы авто и теряют деньги
10 июля 2023 20:40
Нужно правильно определить цену вашего авто на рынке, чтобы не продешевить. Фото: westautohub
Чтобы не продать подержанный автомобиль за бесценок, нужно отнестись к процессу серьезно. Правильно оценить стоимость авто и не принимать предложение первого встречного покупателя.
Об этом пишет РБК-Украина.
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Провести оценку стоимости машины
- Посмотрите на цены аналогичных авто (год выпуска, пробег, состояние) на сайтах продаж машин. Заметьте, что часто цена зависит от срочности продаж. Также проконсультируйтесь у частных дилеров, занимающихся индивидуальными продажами машин.
- Не мешает сразу учесть в цене продажи вашего авто скидку, которую обязательно попросит потенциальный покупатель.
Не делать предпродажный ремонт авто
- Разве что косметический. Но вы ни в коем случае не отобьете расходы на капитальный ремонт. Лучше сделать письменную оценку стоимости ремонтных работ и говорить о проблемах с автомобилем еще в объявлении о продаже.
Не соглашаться на первое же предложение
- Предлагаемые вам условия не подходят? Сразу отказывайтесь. Переговоры под давлением проводить не следует.
Проверить потенциального покупателя
- Не приезжайте демонстрировать авто незнакомому человеку на чужой территории. Не показывайте авто в одиночестве – возьмите с собой родственников или знакомых.
- Следует освежить в памяти самые распространенные мошеннические схемы вокруг покупок авто. Так будет легче распознать аферу еще на ее начальных этапах.
Ранее был назван самый популярный автомобиль в мире, который обогнал по этому показателю даже обогнал Toyota и Ford.
Также стало известно, какие электромобили чаще покупают украинцы и сколько они стоят.