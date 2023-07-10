Эксперт назвал идеальный возраст подержанного авто

Покупать автомобиль с пробегом более 100 тыс. км рискованно. Фото: google

В июне 2023 года украинцы приобрели 102,4 тыс. подержанных автомобилей, что стало рекордом за последние 11 месяцев. Машины, какого возраста и с каким пробегом еще можно покупать, а какие не стоит.

По данным Института исследований авторынка:

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доля внутренних перепродаж авто с пробегом составила более 82% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто (84,3 тыс.);

доля импорта автомобилей с пробегом составила почти 18% (18,1 тыс.).

Какое подержанное авто можно покупать

Идеальный возраст б/у авто составляет 3 года и в районе 60 тыс. км пробега. Об этом пишет эксперт издания Avtosota.

Фактически такая машина только прошла обкатку. А если были какие-то заводские проблемы, первый владелец уже их решил.

Дальше до 100 тыс. км никакой технической катастрофы с машиной не случится. Конечно, если за авто следили все эти три года.

От каких авто следует держаться как можно дальше

Помните, чем сложнее технически машина, тем меньше пробег она может себе позволить.

Покупать автомобиль с пробегом более 100 тыс. км рискованно. Необходимо смотреть на реальное состояние авто. Перед покупкой следует проверить все основные узлы и детали машины в автосервисе. Учитывая возраст, у такой машины гарантированно будут какие-либо технические недостатки.

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