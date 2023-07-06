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Угрожает ржавчина: пять автомобилей, склонных к сильной коррозии

6 июля 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 5 автомобилей, склонных к сильной ржавчине
Все авто ржавеют, но некоторые это делают слишком быстро. Фото: pixabay
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

С течением времени ржавеют абсолютно все автомобили. Но есть отдельные машины, на которых коррозия проявляется уже через несколько лет.

Некоторые модели преждевременно ржавеют из-за экономии производителя на изготовлении кузова. Pro Гроші составили рейтинг авто, на которых преждевременно появляется ржавчина.

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Мазда 6 II

Ранняя коррозия обычно появляется на машинах первого и второго поколений.

Проблемные места:

  • задние крылья;
  • передняя дверь;
  • кровля.

Renaut Logan

Проблемные места:

  • подвески;
  • задние амортизаторы;
  • кузов;
  • заливная горловина бензобака.

Ford S-Max I

Ранняя коррозия в большинстве своем появляется на машинах первого поколения.

Проблемные места:

  • кровля;
  • низ;
  • места под уплотнителями дверей;
  • подвески.

Nissan Navara

Проблемные места (везде) :

  • рама;
  • подвеска;
  • места крепления рельсов;
  • тормоза;
  • трансмиссия;
  • выхлопная система;
  • кровля.

Volkswagen Passat B6

Ранняя коррозия в большинстве своем появляется на машинах выпуска до 2007 года.

Проблемные места:

  • передние крылья;
  • задняя дверь;
  • крышка багажника.

Ранее мы публиковали рейтинг подержанных машин с "вечными" двигателями. Также писали о типовых поломках и стоимости ремонта девяти самых ненадежных седанов и универсалов.

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