ТОП 5 автомобилей, склонных к сильной ржавчине

Угрожает ржавчина: пять автомобилей, склонных к сильной коррозии
С течением времени ржавеют абсолютно все автомобили. Но есть отдельные машины, на которых коррозия проявляется уже через несколько лет.
Некоторые модели преждевременно ржавеют из-за экономии производителя на изготовлении кузова. Pro Гроші составили рейтинг авто, на которых преждевременно появляется ржавчина.
ТОП 5 марок авто с ранней ржавчиной
Мазда 6 II
Ранняя коррозия обычно появляется на машинах первого и второго поколений.
Проблемные места:
- задние крылья;
- передняя дверь;
- кровля.
Renaut Logan
Проблемные места:
- подвески;
- задние амортизаторы;
- кузов;
- заливная горловина бензобака.
Ford S-Max I
Ранняя коррозия в большинстве своем появляется на машинах первого поколения.
Проблемные места:
- кровля;
- низ;
- места под уплотнителями дверей;
- подвески.
Nissan Navara
Проблемные места (везде) :
- рама;
- подвеска;
- места крепления рельсов;
- тормоза;
- трансмиссия;
- выхлопная система;
- кровля.
Volkswagen Passat B6
Ранняя коррозия в большинстве своем появляется на машинах выпуска до 2007 года.
Проблемные места:
- передние крылья;
- задняя дверь;
- крышка багажника.
Ранее мы публиковали рейтинг подержанных машин с "вечными" двигателями. Также писали о типовых поломках и стоимости ремонта девяти самых ненадежных седанов и универсалов.