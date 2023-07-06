ТОП 5 автомобилей, склонных к сильной ржавчине

Все авто ржавеют, но некоторые это делают слишком быстро. Фото: pixabay

С течением времени ржавеют абсолютно все автомобили. Но есть отдельные машины, на которых коррозия проявляется уже через несколько лет.

Некоторые модели преждевременно ржавеют из-за экономии производителя на изготовлении кузова. Pro Гроші составили рейтинг авто, на которых преждевременно появляется ржавчина.

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Мазда 6 II

Ранняя коррозия обычно появляется на машинах первого и второго поколений.

Проблемные места:

задние крылья;

передняя дверь;

кровля.

Renaut Logan

Проблемные места:

подвески;

задние амортизаторы;

кузов;

заливная горловина бензобака.

Ford S-Max I

Ранняя коррозия в большинстве своем появляется на машинах первого поколения.

Проблемные места:

кровля;

низ;

места под уплотнителями дверей;

подвески.

Nissan Navara

Проблемные места (везде) :

рама;

подвеска;

места крепления рельсов;

тормоза;

трансмиссия;

выхлопная система;

кровля.

Volkswagen Passat B6

Ранняя коррозия в большинстве своем появляется на машинах выпуска до 2007 года.

Проблемные места:

передние крылья;

задняя дверь;

крышка багажника.

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