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Загрожує іржа: п’ять автомобілів, схильних до сильної корозії

6 липня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 автомобілів, схильних до сильної іржи
Усі авто іржавіють, але деякі це роблять надто швидко. Фото: pixabay
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

З плином часу іржавіють абсолютно усі автомобілі. Але є окремі машини, на яких корозія проявляється вже за кілька років.

Деякі моделі передчасно іржавіють через економію виробника на виготовленні кузова. Pro Гроші склали рейтинг авто, на яких передчасно з’являється іржа.

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Mazda 6 II

Рання корозія здебільшого з’являється на машинах першого та другого поколінь.

Проблемні місця:

  • задні крила;
  • передні двері;
  • дах.

Renaut Logan

Проблемні місця:

  • підвіски;
  • задні амортизатори;
  • кузов;
  • заливна горловина бензобака.

Ford S-Max I

Рання корозія здебільшого з’являється на машинах першого покоління.

Проблемні місця:

  • дах;
  • низ;
  • місця під ущільнювачами дверей;
  • підвіски.

Nissan Navara

Проблемні місця (скрізь):

  • рама;
  • підвіска;
  • місця кріплення рейок;
  • гальма;
  • трансмісія;
  • вихлопна система;
  • дах.

Volkswagen Passat B6

Рання корозія здебільшого з’являється на машинах випуску до 2007 року.

Проблемні місця:

  • передні крила;
  • задні двері;
  • кришка багажника.

Раніше ми публікували рейтинг вживаних машин з "вічними" двигунами. Також писали про типові поломки та вартість ремонту дев'яти найненадійніших седанів та універсалів.

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