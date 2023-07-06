ТОП 5 автомобілів, схильних до сильної іржи

Усі авто іржавіють, але деякі це роблять надто швидко. Фото: pixabay

З плином часу іржавіють абсолютно усі автомобілі. Але є окремі машини, на яких корозія проявляється вже за кілька років.

Деякі моделі передчасно іржавіють через економію виробника на виготовленні кузова. Pro Гроші склали рейтинг авто, на яких передчасно з’являється іржа.

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Рання корозія здебільшого з’являється на машинах першого та другого поколінь.

Проблемні місця:

задні крила;

передні двері;

дах.

Renaut Logan

Проблемні місця:

підвіски;

задні амортизатори;

кузов;

заливна горловина бензобака.

Ford S-Max I

Рання корозія здебільшого з’являється на машинах першого покоління.

Проблемні місця:

дах;

низ;

місця під ущільнювачами дверей;

підвіски.

Nissan Navara

Проблемні місця (скрізь):

рама;

підвіска;

місця кріплення рейок;

гальма;

трансмісія;

вихлопна система;

дах.

Volkswagen Passat B6

Рання корозія здебільшого з’являється на машинах випуску до 2007 року.

Проблемні місця:

передні крила;

задні двері;

кришка багажника.

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