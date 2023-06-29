Ненадійні двигуни: які авто мають проблемні мотори

Skoda Rapid має непоганий за показниками двигун, але він не витримує палива сумнівної якості. Фото: wikipedia

На ринку представлені цілком непогані авто, але все псують ненадійні двигуни, якими вони оснащені. Через це машини можуть не доїхати заявлені виробниками тисячі кілометрів без ремонту.

Про три таких автомобілі написало видання avtosota.

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Обидві моделі мають турбований силовий бензиновий агрегат сімейства TSI з робочим об’ємом 1.4 літра та з потужністю 125 к.с.

Плюси

Впевнена динаміка прискорення.

Економія палива: 7,5–8,5 л/ 100 км та 5 л/100 км на трасі.

Мінус

Невелика живучість мотора: заявлений термін служби складає 200 тис. км.

На жаль, перебирання двигуна 1.4 літра може знадобитися набагато раніше через примхливу паливна апаратура, яка не виносить низькоякісного бензину.

Також проблемним є привід газорозподільного механізму. Адже ремінь ГРМ рекомендовано змінювати через кожні 50-70 тис. км, щоб він раптово не обірвався та не спричинив пошкодження клапанів.

Поршнева група чутлива до детонації та в якийсь момент може почати руйнуватися.

Hyundai Tucson III

Має базовий двигун 2.0 літра, потужністю 150 к.с. або 2.4 л агрегат зі 185 к.с.

Заявлений термін служби моторів G4 становить 300 тис. км, але ці двигуни можуть створити проблеми навіть на пробігу до 200 тис. км.

Причини ненадійності мотора

Від поганого бензину каталітичний нейтралізатор починає прогоряти та руйнуватися, при цьому керамічний пил від руйнування починає залітати назад в камери згоряння через систему рециркуляції газів, що відпрацювали, а це призводить до утворення задирів на стінках циліндрів.

Також відомі випадки, коли дзеркальна поверхня стінок циліндрів псується і при відносно справному каталітичному нейтралізаторі. Експерти припускають, що причиною цього може стати низька продуктивність масляної помпи, яка створює передумови масляного голодування ДВЗ.

За іншою версією, мотористи просто заощадили на якості напилення на стінки циліндрів. Дзеркальний шар вийшов тонкуватим, з чим і пов’язані утворення затирань на ньому від поршнів.

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