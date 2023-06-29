Ненадежные двигатели: какие авто имеют проблемные моторы

Skoda Rapid имеет неплохой по показателям двигатель, но он не выдерживает топливо сомнительного качества. Фото: wikipedia

На рынке представлены вполне неплохие автомобили, но все портят ненадежные двигатели, которыми они оснащены. Поэтому такие машины могут не доехать заявленные производителями тысячи километров без ремонта.

О трех таких автомобилях написало издание avtosota.

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Обе модели имеют турбированный силовой бензиновый агрегат семейства TSI с рабочим объемом 1.4 литра и мощностью 125 л.с.

Плюсы

Уверенная динамика ускорения.

Экономия топлива: 7,5-8,5 л/100 км и 5 л/100 км на трассе.

Минус

Небольшая живучесть двигателя: заявленный срок службы составляет 200 тыс. км.

К сожалению, переборка двигателя 1.4 литра может понадобиться гораздо раньше из-за капризной топливной аппаратуры, которая не выносит низкокачественного бензина.

Также проблемным является привод газораспределительного механизма. Ведь ремень ГРМ рекомендуется менять через каждые 50-70 тыс. км, чтобы он внезапно не оборвался и не повредил клапаны.

Поршневая группа чувствительна к детонации и может начать разрушаться.

Hyundai Tucson III

Имеет базовый двигатель 2.0 литра мощностью 150 л.с. или 2.4 л агрегат со 185 л.с.

Заявленный срок службы моторов G4 составляет 300 тыс. км., но эти двигатели могут создать проблемы даже на пробеге до 200 тыс. км.

Причины ненадежности двигателя

От плохого бензина каталитический нейтрализатор начинает прогорать и разрушаться, при этом керамическая пыль от разрушения начинает залетать обратно в камеры сгорания через систему рециркуляции отработанных газов, что приводит к образованию задиров на стенках цилиндров.

Также известны случаи, когда зеркальная поверхность стен цилиндров портится и при относительно исправном каталитическом нейтрализаторе. Эксперты предполагают, что причиной этого может стать низкая производительность масляной помпы, создающей предпосылки масляной голодовки ДВС.

По другой версии, мотористы просто сэкономили на качестве напыления на стенки цилиндров. Зеркальный слой получился тонковатым, с чем и связаны образования затирок на нем от поршней.

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