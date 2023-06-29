Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Рейтинг ненадежных двигателей: какие авто имеют проблемные моторы arrow

Рейтинг ненадежных двигателей: какие авто имеют проблемные моторы

29 июня 2023 18:02
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Ненадежные двигатели: какие авто имеют проблемные моторы
Skoda Rapid имеет неплохой по показателям двигатель, но он не выдерживает топливо сомнительного качества. Фото: wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На рынке представлены вполне неплохие автомобили, но все портят ненадежные двигатели, которыми они оснащены. Поэтому такие машины могут не доехать заявленные производителями тысячи километров без ремонта.

О трех таких автомобилях написало издание avtosota.

Читайте также:

Volkswagen Polo и Skoda Rapid

Обе модели имеют турбированный силовой бензиновый агрегат семейства TSI с рабочим объемом 1.4 литра и мощностью 125 л.с.

Плюсы

  • Уверенная динамика ускорения.
  • Экономия топлива: 7,5-8,5 л/100 км и 5 л/100 км на трассе.

Минус

  • Небольшая живучесть двигателя: заявленный срок службы составляет 200 тыс. км.

К сожалению, переборка двигателя 1.4 литра может понадобиться гораздо раньше из-за капризной топливной аппаратуры, которая не выносит низкокачественного бензина.

Также проблемным является привод газораспределительного механизма. Ведь ремень ГРМ рекомендуется менять через каждые 50-70 тыс. км, чтобы он внезапно не оборвался и не повредил клапаны.

Поршневая группа чувствительна к детонации и может начать разрушаться.

Hyundai Tucson III

Имеет базовый двигатель 2.0 литра мощностью 150 л.с. или 2.4 л агрегат со 185 л.с.

Заявленный срок службы моторов G4 составляет 300 тыс. км., но эти двигатели могут создать проблемы даже на пробеге до 200 тыс. км.

Причины ненадежности двигателя

  • От плохого бензина каталитический нейтрализатор начинает прогорать и разрушаться, при этом керамическая пыль от разрушения начинает залетать обратно в камеры сгорания через систему рециркуляции отработанных газов, что приводит к образованию задиров на стенках цилиндров.
  • Также известны случаи, когда зеркальная поверхность стен цилиндров портится и при относительно исправном каталитическом нейтрализаторе. Эксперты предполагают, что причиной этого может стать низкая производительность масляной помпы, создающей предпосылки масляной голодовки ДВС.
  • По другой версии, мотористы просто сэкономили на качестве напыления на стенки цилиндров. Зеркальный слой получился тонковатым, с чем и связаны образования затирок на нем от поршней.

Раньше мы публиковали рейтинг авто с самым большим пробегом без ремонта.

Также представили ТОП 10 кроссоверов, которые можно приобрести в Украине из бюджета 300 тыс. грн

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз