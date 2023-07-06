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ТОП-4 компании, выпускающие ненадежные автомобили

6 июля 2023 16:44
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 4 ненадежных автомобильных бренда
Ненадежными оказываются автомобили даже крупных брендов с высокой репутацией. Фото: УНИАН
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Американская компания назвала четверку мировых производителей, выпускающих самые ненадежные автомобили. В "черный список" попали бренды, популярные среди украинцев.

Рейтинг составляет JD Power методом опроса владельцев новых автомобилей. У водителей выясняли количество поломок на 100 автомобилей определенной марки. Напомним, в 2023 году зафиксировано в среднем 192 неисправности на 100 машин.

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1. Форд

  • Показатель количества поломок: 249 на 100 автомобилей.
  • Это самый плохой результат среди всех брендов.

2. Volkswagen

  • Показатель количества поломок: 216 на 100 автомобилей.
  • Удивительный результат, учитывая высокую репутацию производителя.

3. Subaru

  • Показатель количества поломок: на 214 на 100 автомобилей.
  • Неожиданный результат для американских водителей, хотя украинские автолюбители часто высказывают претензии к бренду.

4. Honda

  • Показатель количества поломок: 205 на 100 автомобилей.

Ранее мы писали, что согласно исследованию наиболее подверженным частым поломкам оказались электромобили. Lucid собрал 340 поломок на 100 автомобилей, Polestar — 313, Rivian — 282, и Tesla — 257.

Соответственно наиболее стабильными оказались бренды, не имеющие электромобилей в модельном ряду. При этом на многих из этих авто еще не установлена новейшая электроника. Итак, лучшими среди ненадежных автомобилей стали Dodge со 140 неисправностями на 100 авто, Ram — 141, и Alfa Romeo — 143.

Также публиковали ТОП-5 самых мощных автомобилей, доступных в Украине, и сколько они стоят.

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