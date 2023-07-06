ТОП 4 ненадійних автомобільних брендів

Ненадійними виявляються авто навіть великих брендів з високою репутацією. Фото: УНІАН

Американська компанія назвала четвірку світових виробників, які випускають найбільш ненадійні автомобілі. В "чорний список" потрапили бренди, популярні серед українців.

Рейтинг складає J.D. Power методом опитування власників нових автомобілів. У водіїв з’ясовували кількість поломок на 100 авто певної марки. Нагадаємо, у 2023 році зафіксовано в середньому 192 несправності на 100 машин.

Читайте також:

1. Ford

Показник кількості поломок: 249 на 100 авто.

Це найгірший результат серед у всіх брендів.

2. Volkswagen

Показник кількості поломок: 216 на 100 авто.

Дивний результат, з огляду на високу репутацію виробника.

3. Subaru

Показник кількості поломок: на 214 на 100 авто.

Несподіваний результат для американських водіїв, хоча українські автолюбителі часто висловлюють претензії до бренда.

4. Honda

Показник кількості поломок: 205 на 100 авто.

Раніше ми писали, що згідно з дослідженням найбільш схильним до частих поломок виявилися електромобілі. Lucid зібрав 340 поломок на 100 авто, Polestar — 313, Rivian — 282, та Tesla — 257.

Відповідно найбільш стабільними виявилися бренди, які не мають електромобілів у модельному ряді. При цьому на багатьох з цих авто досі не встановлена найновіша електроніка. Отже, кращими серед ненадійних авто стали Dodge зі 140 несправностями на 100 авто, Ram — 141, та Alfa Romeo — 143.

Також ми публікували ТОП-5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують.