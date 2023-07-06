Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП-4 компанії, які випускають ненадійні автомобілі arrow

ТОП-4 компанії, які випускають ненадійні автомобілі

6 липня 2023 16:44
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 4 ненадійних автомобільних брендів
Ненадійними виявляються авто навіть великих брендів з високою репутацією. Фото: УНІАН
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Американська компанія назвала четвірку світових виробників, які випускають найбільш ненадійні автомобілі. В "чорний список" потрапили бренди, популярні серед українців.

Рейтинг складає  J.D. Power методом опитування власників нових автомобілів. У водіїв з’ясовували кількість поломок на 100 авто певної марки. Нагадаємо, у 2023 році зафіксовано в середньому 192 несправності на 100 машин.

Читайте також:

1. Ford

  • Показник кількості поломок: 249 на 100 авто.
  • Це найгірший результат серед у всіх брендів.

2. Volkswagen

  • Показник кількості поломок: 216 на 100 авто.
  • Дивний результат, з огляду на високу репутацію виробника.

3. Subaru

  • Показник кількості поломок: на 214 на 100 авто.
  • Несподіваний результат для американських водіїв, хоча українські автолюбителі часто висловлюють претензії до бренда.

4. Honda

  • Показник кількості поломок: 205 на 100 авто.

Раніше ми писали, що згідно з дослідженням найбільш схильним до частих поломок виявилися електромобілі. Lucid зібрав 340 поломок на 100 авто, Polestar — 313, Rivian — 282, та Tesla — 257.

Відповідно найбільш стабільними виявилися бренди, які не мають електромобілів у модельному ряді. При цьому на багатьох з цих авто досі не встановлена найновіша електроніка. Отже, кращими серед ненадійних авто стали Dodge зі 140 несправностями на 100 авто, Ram — 141, та Alfa Romeo — 143.

Також ми публікували ТОП-5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз