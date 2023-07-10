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Краще не купувати: експерт назвав ідеальний вік вживаного авто

10 липня 2023 15:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Експерт назвав ідеальний вік вживаного авто
Купувати автомобіль з пробігом понад 100 тис. км ризиковано. Фото: google
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У червні 2023 року українці придбали 102,4 тис. вживаних автомобілів, що стало рекордом за останні 11 місяців. Машини, якого віку та з яким пробігом можна купувати, а які не варто.

За даними Інституту досліджень авторинку:

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  • частка внутрішніх перепродажів авто з пробігом становила понад 82% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто (84,3 тис.);
  • частка імпорту авто з пробігом становила майже 18% (18,1 тис.).

Яке вживане авто можна купляти

Ідеальний вік вживаного авто становить 3 роки та в районі 60 тис. км пробігу. Про це пише експерт видання Avtosota.

Фактично така машина лише пройшла обкатку. А якщо були якісь заводські проблеми, то перший власник вже їх розв'язав.

Далі до 100 тис. км жодної технічної катастрофи з машиною не трапиться. Звичайно, якщо за авто стежили протягом цих трьох років.

Від яких авто варто триматися якомога далі

Пам'ятайте, чим складніше технічно машина, тим менший пробіг вона може собі дозволити.

Купувати автомобіль з пробігом понад 100 тис. км ризиковано. Потрібно дивитися на реальний стан авто. Перед купівлею слід перевірити всі основні вузли та деталі такої машини в автосервісі. З огляду на вік, у такої машини гарантовано будуть якісь технічні недоліки.

Раніше ми писали про п’ять автомобілів, схильних до сильної корозії.

Також публікували рейтинг ТОП 4 компаній, які випускають ненадійні автомобілі.

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