Продаж вживаних авто в Україні: типові помилки продавців

Чотири помилки, яких припускаються продавці авто і втрачають гроші
10 липня 2023 20:40
Аби не продешевити, потрібно правильно визначити ціну вашого авто на ринку. Фото: westautohub
Щоб не продати вживаний автомобіль за безцінь, потрібно поставитися до процесу серйозно. Правильно оцінити вартість авто та не приставати на пропозицію першого ліпшого покупця.
Про це пише РБК-Україна.
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Провести оцінку вартості машини
- Подивіться на ціни аналогічних авто (рік випуску, пробіг, стан) на сайтах продажу машин. Зауважте, що часто ціна залежить від терміновості продажу. Також проконсультуйтесь у приватних дилерів, які займаються індивідуальними продажами машин.
- Не завадить одразу врахувати у ціні продажу вашого авто скидку, яку обов'язково попросить потенційний покупець.
Не робити передпродажний ремонт авто
- Хіба косметичний. Але ви у жодному разі не відіб'єте витрати на капітальний ремонт. Краще зробити письмову оцінку вартості ремонтних робіт і говорити про проблеми з авто ще в оголошенні про продаж.
Не погоджуватися на першу ж пропозицію
- Запропоновані вам умови вам не підходять? Одразу відмовляйтеся. Перемовини під тиском проводити не варто.
Перевірити потенційного покупця
- Не їдьте демонструвати авто незнайомій людині на чужій території. Не показуйте авто на самоті, візьміть з собою родичів або знайомих.
- Варто освіжити у пам'яті найпоширеніші шахрайські схеми навколо купівлі авто. Так буде легше розпізнати аферу ще на її початкових етапах.
Раніше було названо найпопулярніший автомобіль у світі, який обігнав за цим показником навіть Toyota та Ford.
Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці та скільки вони коштують.