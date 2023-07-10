Продаж вживаних авто в Україні: типові помилки продавців

Аби не продешевити, потрібно правильно визначити ціну вашого авто на ринку. Фото: westautohub

Щоб не продати вживаний автомобіль за безцінь, потрібно поставитися до процесу серйозно. Правильно оцінити вартість авто та не приставати на пропозицію першого ліпшого покупця.

Про це пише РБК-Україна.

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Провести оцінку вартості машини

Подивіться на ціни аналогічних авто (рік випуску, пробіг, стан) на сайтах продажу машин. Зауважте, що часто ціна залежить від терміновості продажу. Також проконсультуйтесь у приватних дилерів, які займаються індивідуальними продажами машин.

Не завадить одразу врахувати у ціні продажу вашого авто скидку, яку обов'язково попросить потенційний покупець.

Не робити передпродажний ремонт авто

Хіба косметичний. Але ви у жодному разі не відіб'єте витрати на капітальний ремонт. Краще зробити письмову оцінку вартості ремонтних робіт і говорити про проблеми з авто ще в оголошенні про продаж.

Не погоджуватися на першу ж пропозицію

Запропоновані вам умови вам не підходять? Одразу відмовляйтеся. Перемовини під тиском проводити не варто.

Перевірити потенційного покупця

Не їдьте демонструвати авто незнайомій людині на чужій території. Не показуйте авто на самоті, візьміть з собою родичів або знайомих.

Варто освіжити у пам'яті найпоширеніші шахрайські схеми навколо купівлі авто. Так буде легше розпізнати аферу ще на її початкових етапах.

Раніше було названо найпопулярніший автомобіль у світі, який обігнав за цим показником навіть Toyota та Ford.

Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці та скільки вони коштують.