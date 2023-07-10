Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чотири помилки, яких припускаються продавці авто і втрачають гроші arrow

Чотири помилки, яких припускаються продавці авто і втрачають гроші

10 липня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Продаж вживаних авто в Україні: типові помилки продавців
Аби не продешевити, потрібно правильно визначити ціну вашого авто на ринку. Фото: westautohub
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Щоб не продати вживаний автомобіль за безцінь, потрібно поставитися до процесу серйозно. Правильно оцінити вартість авто та не приставати на пропозицію першого ліпшого покупця.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Провести оцінку вартості машини

  • Подивіться на ціни аналогічних авто (рік випуску, пробіг, стан) на сайтах продажу машин. Зауважте, що часто ціна залежить від терміновості продажу. Також проконсультуйтесь у приватних дилерів, які займаються індивідуальними продажами машин.
  • Не завадить одразу врахувати у ціні продажу вашого авто скидку, яку обов'язково попросить потенційний покупець.

Не робити передпродажний ремонт авто

  • Хіба косметичний. Але ви у жодному разі не відіб'єте витрати на капітальний ремонт. Краще зробити письмову оцінку вартості ремонтних робіт і говорити про проблеми з авто ще в оголошенні про продаж.

Не погоджуватися на першу ж пропозицію

  • Запропоновані вам умови вам не підходять? Одразу відмовляйтеся. Перемовини під тиском проводити не варто.

Перевірити потенційного покупця

  • Не їдьте демонструвати авто незнайомій людині на чужій території. Не показуйте авто на самоті, візьміть з собою родичів або знайомих.
  • Варто освіжити у пам'яті найпоширеніші шахрайські схеми навколо купівлі авто. Так буде легше розпізнати аферу ще на її початкових етапах.

Раніше було названо найпопулярніший автомобіль у світі, який обігнав за цим показником навіть Toyota та Ford.

Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці та скільки вони коштують.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

16:10 Що відомо про нову жінку Олександра Пономарьова: невже це Марія Яремчук?

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз