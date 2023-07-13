Как новый: три простых способа почистить багажник авто
В отличие от салона, водители часто пренебрегаю уборкой багажника, хотя там тоже собирается много грязи и пыли. Между тем багажник можно просто почистить, даже не используя дорогие моющие средства.
Эксперты Sante Plus собрали самые эффективные по простоте способы почистить багажник, чтобы он выглядел как новый.
1. Пищевая сода и белый уксус
Удалите пылесосом все крошки, песок, грязь и пыль. Затем нанесите соду на всю поверхность багажника и тщательно прочистите щеткой. Отдохните 20 минут. После этого налейте две столовые ложки в полулитровую бутылку с теплой водой. Хорошо перемешайте и распылите раствор на пятна. Еще раз отдохните. А затем протрите тряпкой и пропылесосьте остатки соды.
2. Шампунь
Шампунь отлично подходит для удаления стойких пятен на коврах. Необходимо нанести небольшое количество шампуня на загрязненный участок и мягко почистить щеткой. Затем протрите влажной тряпкой.
3. Средство для мытья посуды
Если у вас съемный лоток в багажнике, то его легко очистить с помощью моющего средства для посуды. Осторожно снимите лоток и вытряхните пыль. Затем намочите влажную тряпку в небольшом количестве моющего средства и протрите всю поверхность. Оставьте багажник до полного высыхания и установите его на место.
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