Три простых способа почистить багажник авто

Грязный багажник не только плохо выглядит, грязь и пятна могут создавать неприятные и стойкие запахи в салоне авто. Фото: freepik

В отличие от салона, водители часто пренебрегаю уборкой багажника, хотя там тоже собирается много грязи и пыли. Между тем багажник можно просто почистить, даже не используя дорогие моющие средства.

Эксперты Sante Plus собрали самые эффективные по простоте способы почистить багажник, чтобы он выглядел как новый.

Читайте также:

1. Пищевая сода и белый уксус

Удалите пылесосом все крошки, песок, грязь и пыль. Затем нанесите соду на всю поверхность багажника и тщательно прочистите щеткой. Отдохните 20 минут. После этого налейте две столовые ложки в полулитровую бутылку с теплой водой. Хорошо перемешайте и распылите раствор на пятна. Еще раз отдохните. А затем протрите тряпкой и пропылесосьте остатки соды.

2. Шампунь

Шампунь отлично подходит для удаления стойких пятен на коврах. Необходимо нанести небольшое количество шампуня на загрязненный участок и мягко почистить щеткой. Затем протрите влажной тряпкой.

3. Средство для мытья посуды

Если у вас съемный лоток в багажнике, то его легко очистить с помощью моющего средства для посуды. Осторожно снимите лоток и вытряхните пыль. Затем намочите влажную тряпку в небольшом количестве моющего средства и протрите всю поверхность. Оставьте багажник до полного высыхания и установите его на место.

Раньше мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто.

Также эксперты объяснили, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.