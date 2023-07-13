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Як новий: три простих способи почистити багажник авто

13 липня 2023 20:10
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Три простих способи почистити багажник авто
Брудний багажник не лише має поганий вигляд, бруд та плями можуть створювати неприємні та стійкі запахи в салоні авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

На відміну від салону, водії часто нехтую прибирати багажник, хоча там також збирається багато бруду та пилу. Між тим багажник можна просто почистити, навіть не використовуючи дорогих мийних засобів.

Експерти Sante Plus зібрали найефективніші за простотою способи почистити багажник, щоб він виглядав як новий.

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1. Харчова сода та білий оцет

Видаліть пилососом усі крихти, пісок, бруд та пил. Потім нанесіть соду на всю поверхню багажника, та ретельно прочистить щіткою. Відпочиньте 20 хвилин. Після цього налийте дві столові ложки в півлітрову пляшку з теплою водою. Добре перемішайте та розпиліть розчин на плями. Ще раз відпочиньте. А потім протріть ганчіркою та пропилососьте залишки соди.

2. Шампунь

Шампунь чудово підходить для видалення стійких плям на килимах. Потрібно нанести невелику кількість шампуню на забруднену ділянку та м'яко почистити щіткою. Потім протріть вологою ганчіркою.

3. Засіб для миття посуду

Якщо у вас знімний лоток у багажник, то його легко очистити за допомогою миючого засобу для посуду. Обережно зніміть лоток та витрусіть пил. Потім намочіть вологу ганчірку в невеликій кількості миючого засобу та протріть всю поверхню. Залиште багажник до повного висихання, після чого встановіть його на місце.

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