Виробники електрокарів суттєво знижують ціни: що сталося
Компанія Ford радикально знизила ціни на свої повністю електричні вантажівки F-150 Lightning. Наразі базовий варіант моделі коштуватиме трохи менш як 40 000 доларів.
Про це повідомив Interesting Engineering.
Американський автовиробник пішов на зниження цін в результаті використання збільшеної потужності заводу, масштабування виробництва та собівартості, а також зниження витрат на сировину для акумуляторів.
Раніше Ford підвищив ціни на F-150 Lightning на початку цього року — його базова модель коштувала 49 999 доларів, а топова модель Platinum Extended Range — 98 074 доларів. Тепер ціни на моделі знижено майже на 10 тис. дол та 6 тис. відповідно.
Експерти зазначають, що ціни на електрокари будуть знижуватися й надалі, позаяк Tesla має намір продавати свій пікап Cybertruck за стартовою ціною 40 тис. дол.
Електромобілі в Україні
За пів року 2023-го в Україну було ввезено 12844 електрокарів. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік.
Найпопулярніші марки електрокарів в України
- Volkswagen;
- Tesla;
- Nissan.
Найпопулярніші моделі електрокарів в України
- Nissan Leaf;
- Volkswagen ID.4;
- Tesla Model 3.
Раніше ми повідомляли, що на заводі Gigafactory в Техасі Tesla побудувала перший електричний пікап Cybertruck.
Також ми писали, що Cadillac випускає конкурента Tesla Model Y.