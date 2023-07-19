Виробники електрокарів суттєво знижують ціни

F-150 Lightning подешевшав на 10 тис. доларів. Фото: edmunds-media

Компанія Ford радикально знизила ціни на свої повністю електричні вантажівки F-150 Lightning. Наразі базовий варіант моделі коштуватиме трохи менш як 40 000 доларів.

Про це повідомив Interesting Engineering.

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Американський автовиробник пішов на зниження цін в результаті використання збільшеної потужності заводу, масштабування виробництва та собівартості, а також зниження витрат на сировину для акумуляторів.

Раніше Ford підвищив ціни на F-150 Lightning на початку цього року — його базова модель коштувала 49 999 доларів, а топова модель Platinum Extended Range — 98 074 доларів. Тепер ціни на моделі знижено майже на 10 тис. дол та 6 тис. відповідно.

Експерти зазначають, що ціни на електрокари будуть знижуватися й надалі, позаяк Tesla має намір продавати свій пікап Cybertruck за стартовою ціною 40 тис. дол.

Електромобілі в Україні

За пів року 2023-го в Україну було ввезено 12844 електрокарів. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік.

Найпопулярніші марки електрокарів в України

Volkswagen;

Tesla;

Nissan.

Найпопулярніші моделі електрокарів в України

Nissan Leaf;

Volkswagen ID.4;

Tesla Model 3.

Раніше ми повідомляли, що на заводі Gigafactory в Техасі Tesla побудувала перший електричний пікап Cybertruck.

Також ми писали, що Cadillac випускає конкурента Tesla Model Y.