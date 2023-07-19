Производители электрокаров существенно снижают цены: что произошло
Компания Ford радикально снизила цены на свои полностью электрические грузовики F-150 Lightning. Базовый вариант модели будет стоить чуть менее 40 000 долларов.
Об этом сообщил Interesting Engineering.
Американский автопроизводитель пошел на понижение цен в результате использования увеличенной мощности завода, масштабирования производства и себестоимости, а также снижения затрат на сырье для аккумуляторов.
Ранее Ford повысил цены на F-150 Lightning в начале этого года — его базовая модель стоила 49999 долларов, а топовая модель Platinum Extended Range — 98074 долларов. Теперь цены на модели снижены почти на 10 тыс. долл. и 6 тыс. соответственно.
Эксперты отмечают, что цены на электрокары будут снижаться и дальше, поскольку Tesla намерена продавать свой пикап Cybertruck по стартовой цене 40 тыс. дол.
Электромобили в Украине
За пол года 2023-го в Украину было ввезено 12 844 электрокаров. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год.
Самые популярные марки электрокаров в Украине.
- Volkswagen;
- Tesla;
- Ниссан.
Самые популярные модели электрокаров в Украине
- Nissan Leaf;
- Volkswagen ID.4;
- Tesla Model 3.
Ранее мы сообщали, что на заводе Gigafactory в Техасе Tesla построила первый электрический пикап Cybertruck.
Также мы писали, что Cadillac выпускает конкурента Tesla Model Y.