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Производители электрокаров существенно снижают цены: что произошло

19 июля 2023 19:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Производители электрокаров существенно снижают цены.
F-150 Lightning подешевел на 10 тысяч долларов. Фото: edmunds-media
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Компания Ford радикально снизила цены на свои полностью электрические грузовики F-150 Lightning. Базовый вариант модели будет стоить чуть менее 40 000 долларов.

Об этом сообщил Interesting Engineering.

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Американский автопроизводитель пошел на понижение цен в результате использования увеличенной мощности завода, масштабирования производства и себестоимости, а также снижения затрат на сырье для аккумуляторов.

Ранее Ford повысил цены на F-150 Lightning в начале этого года — его базовая модель стоила 49999 долларов, а топовая модель Platinum Extended Range — 98074 долларов. Теперь цены на модели снижены почти на 10 тыс. долл. и 6 тыс. соответственно.

Эксперты отмечают, что цены на электрокары будут снижаться и дальше, поскольку Tesla намерена продавать свой пикап Cybertruck по стартовой цене 40 тыс. дол.

Электромобили в Украине

За пол года 2023-го в Украину было ввезено 12 844 электрокаров. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Самые популярные марки электрокаров в Украине.

  • Volkswagen;
  • Tesla;
  • Ниссан.

Самые популярные модели электрокаров в Украине

  • Nissan Leaf;
  • Volkswagen ID.4;
  • Tesla Model 3.

Ранее мы сообщали, что на заводе Gigafactory в Техасе Tesla построила первый электрический пикап Cybertruck.
Также мы писали, что Cadillac выпускает конкурента Tesla Model Y.

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