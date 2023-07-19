Производители электрокаров существенно снижают цены.

F-150 Lightning подешевел на 10 тысяч долларов. Фото: edmunds-media

Компания Ford радикально снизила цены на свои полностью электрические грузовики F-150 Lightning. Базовый вариант модели будет стоить чуть менее 40 000 долларов.

Об этом сообщил Interesting Engineering.

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Ранее Ford повысил цены на F-150 Lightning в начале этого года — его базовая модель стоила 49999 долларов, а топовая модель Platinum Extended Range — 98074 долларов. Теперь цены на модели снижены почти на 10 тыс. долл. и 6 тыс. соответственно.

Эксперты отмечают, что цены на электрокары будут снижаться и дальше, поскольку Tesla намерена продавать свой пикап Cybertruck по стартовой цене 40 тыс. дол.

Электромобили в Украине

За пол года 2023-го в Украину было ввезено 12 844 электрокаров. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Самые популярные марки электрокаров в Украине.

Volkswagen;

Tesla;

Ниссан.

Самые популярные модели электрокаров в Украине

Nissan Leaf;

Volkswagen ID.4;

Tesla Model 3.

Ранее мы сообщали, что на заводе Gigafactory в Техасе Tesla построила первый электрический пикап Cybertruck.

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