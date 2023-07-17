Cadillac выпускает конкурента Tesla Model Y: что известно
Осенью 2023 г. состоится официальная презентация нового электрического кроссовера Cadillac Optiq. Для снижения себестоимости и более широкой доступности General Motors организует производство модели в Китае.
Первые фото электрокара показал китайский сайт Autohome.
Дизайн нового электрокара похож на предыдущую модель Cadillac Lyriq. А вот как выглядит салон Cadillac Optiq, пока неизвестно.
Цена электромобиля Cadillac Optiq – менее 50 тыс. дол.
Характеристики Cadillac Optiq
- длина - 4822 мм;
- ширина - 1912 мм;
- высота - 1642 мм;
- колесная база – 2954 мм.
- построен на платформе Ultium
- силовые установки Buick Electra E5.
- передний привод на 204 или 245 л.
- максимальная скорость ограничена на 180 км/ч
- запас хода 500 км.
Ранее мы писали, что Hyundai готовится к выпуску Ultimate Mobility Vehicle – уникальный шагающий электромобиль – вездеход.
Также в Китае показали беспилотный автомобиль с вертикальным взлетом. А в Швеции представили суперкар, способный разогнаться до невиданной скорости.