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Cadillac выпускает конкурента Tesla Model Y: что известно

17 июля 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Cadillac выпускает конкурента Tesla Model Y: что известно
Дизайн Cadillac Optiq выдержан в традиционном американском стиле. Фото: autohome
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Осенью 2023 г. состоится официальная презентация нового электрического кроссовера Cadillac Optiq. Для снижения себестоимости и более широкой доступности General Motors организует производство модели в Китае.

Первые фото электрокара показал китайский сайт Autohome.

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Дизайн нового электрокара похож на предыдущую модель Cadillac Lyriq. А вот как выглядит салон Cadillac Optiq, пока неизвестно.

Цена электромобиля Cadillac Optiq – менее 50 тыс. дол.

Характеристики Cadillac Optiq

  • длина - 4822 мм;
  • ширина - 1912 мм;
  • высота - 1642 мм;
  • колесная база – 2954 мм.
  • построен на платформе Ultium
  • силовые установки Buick Electra E5.
  • передний привод на 204 или 245 л.
  • максимальная скорость ограничена на 180 км/ч
  • запас хода 500 км.
Фото: autohome

Ранее мы писали, что Hyundai готовится к выпуску Ultimate Mobility Vehicle – уникальный шагающий электромобиль – вездеход.

Также в Китае показали беспилотный автомобиль с вертикальным взлетом. А в Швеции представили суперкар, способный разогнаться до невиданной скорости.

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