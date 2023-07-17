Cadillac выпускает конкурента Tesla Model Y: что известно

Дизайн Cadillac Optiq выдержан в традиционном американском стиле. Фото: autohome

Осенью 2023 г. состоится официальная презентация нового электрического кроссовера Cadillac Optiq. Для снижения себестоимости и более широкой доступности General Motors организует производство модели в Китае.

Первые фото электрокара показал китайский сайт Autohome.

Читайте также:

Дизайн нового электрокара похож на предыдущую модель Cadillac Lyriq. А вот как выглядит салон Cadillac Optiq, пока неизвестно.

Цена электромобиля Cadillac Optiq – менее 50 тыс. дол.

Характеристики Cadillac Optiq

длина - 4822 мм;

ширина - 1912 мм;

высота - 1642 мм;

колесная база – 2954 мм.

построен на платформе Ultium

силовые установки Buick Electra E5.

передний привод на 204 или 245 л.

максимальная скорость ограничена на 180 км/ч

запас хода 500 км.

Фото: autohome

Ранее мы писали, что Hyundai готовится к выпуску Ultimate Mobility Vehicle – уникальный шагающий электромобиль – вездеход.

Также в Китае показали беспилотный автомобиль с вертикальным взлетом. А в Швеции представили суперкар, способный разогнаться до невиданной скорости.