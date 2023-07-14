В Швеции представили суперкар, способный разогнаться до невиданной скорости

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

В Швеции представили суперкар Koenigsegg Gemera, способный разогнаться до невиданной скорости — более 350 км/ч, к тому же авто может за три секунды разогнаться до 100 км/ч. Это будет самый быстрый четырехместный автомобиль в мире.

Об этом сообщает PistonHeads.

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Koenigsegg Gemera поразил своим стильным дизайном, содержащим узкие передние фары и несколько крупных воздухозаборников на переднем бампере. Задняя часть автомобиля украшена большим карбоновым диффузором, а выхлопные патрубки выходят прямо из моторного отсека.

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Также Koenigsegg Gemera оснащен уникальным механизмом открытия боковой двери DSHAD, которая плавно сдвигается вперед и поднимается на 90 градусов вверх.

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

В салоне есть несколько больших экранов. Отдельно для пассажиров заднего сиденья есть экран управления, а также четыре подстаканника.

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Суперкар будет доступен в двух версиях. Базовая модель будет иметь гибридную силовую установку с 2,0-литровым трехцилиндровым двигателем и электромотором, что в общей сложности дает 1400 л.с. мощности и 1850 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч будет занимать менее трех секунд.

В топовой модели суперкара будет использована гибридная силовая установка с 5,0-литровым двигателем V8 и электромотором, общая мощность которого составляет 2300 л.с. и 2750 Нм крутящего момента. Этот двигатель будет доступен в качестве опции за 400 000 долларов.

В продаже Koenigsegg Gemera появится в 2025 году и будет стоить около 2 млн долларов. В общей сложности будет выпущено всего 300 экземпляров.

Напомним, что кроссоверы и внедорожники занимают почти четверть среди проданных автомобилей в Украине. Людям нравятся комфорт, безопасность и уверенность за рулем таких автомобилей.