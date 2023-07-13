Позашляховики з найнижчими витратами на обслуговування у 2023 році: ТОП 3

ТОП 3 позашляховиків з найнижчими витратами на обслуговування у 2023 році
Кросовери та позашляховики займають майже чверть серед проданих авто в Україні. Людям подобаються комфорт, безпека та впевненість за кермом таких автомобілів.
Експерти американського ресурсу Hot Cars склали рейтинг найкращих позашляховиків з найнижчими витратами на обслуговування. Представляємо трійку лідерів.
1. 2022 Honda CR-V
CR-V є найпопулярнішою моделлю Honda на багатьох ринках через поєднання японської якості та надійності. Попереднє покоління CR-V мало деякі проблеми з системою повного приводу, але Honda розв'язала їх.
Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 254 дол.
Плюси
- Якість збірки.
- Добре спроєктований.
- При правильному обслуговуванні прослужить довго.
Мінуси
- Виглядає менш круто, ніж нове покоління.
- Малопотужний порівняно з конкурентами
2. 2023 Mazda CX-5
Mazda CX-5 є однією з найпопулярніших моделей японського виробника завдяки своїй безпеці. У 2018 році Mazda додала функцію деактивації циліндрів для ще більшої економії пального.
Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 253 дол.
Плюси
- Відмінна якість збірки.
- Велика кількість гаджетів.
Мінуси
- Вищі комплектації трохи дорогі.
- Продуктивність нижча, ніж у конкурентів.
3. 2022 Acura MDX
Acura MDX – елегантніша версія позашляховика Honda Pilot, що вирізняється красивішим кузовом, вишуканішим дизайном інтер'єру та багатьма додатковими опціями в стандартній комплектації.
Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 532 дол.
Плюси
- Спортивна їзда.
- Багато різних додаткових функцій.
Мінуси
- Коштує дорожче, ніж Honda Pilot.
- Продуктивність могла б бути кращою у порівнянні з конкурентами.
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