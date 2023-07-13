Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП 3 позашляховиків з найнижчими витратами на обслуговування у 2023 році arrow

ТОП 3 позашляховиків з найнижчими витратами на обслуговування у 2023 році

13 липня 2023 13:32
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Позашляховики з найнижчими витратами на обслуговування у 2023 році: ТОП 3
Водіям подобається впевненість, яку вони відчувають за кермом позашляховика. Фото: krot.info
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Кросовери та позашляховики займають майже чверть серед проданих авто в Україні. Людям подобаються комфорт, безпека та впевненість за кермом таких автомобілів.

Експерти американського ресурсу Hot Cars склали рейтинг найкращих позашляховиків з найнижчими витратами на обслуговування. Представляємо трійку лідерів.

Читайте також:

1. 2022 Honda CR-V

Фото: infocar

CR-V є найпопулярнішою моделлю Honda на багатьох ринках через поєднання японської якості та надійності. Попереднє покоління CR-V мало деякі проблеми з системою повного приводу, але Honda розв'язала їх.

Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 254 дол.

Плюси

  • Якість збірки.
  • Добре спроєктований.
  • При правильному обслуговуванні прослужить довго.

Мінуси

  • Виглядає менш круто, ніж нове покоління.
  • Малопотужний порівняно з конкурентами

2. 2023 Mazda CX-5

Фото: autotrends

Mazda CX-5 є однією з найпопулярніших моделей японського виробника завдяки своїй безпеці. У 2018 році Mazda додала функцію деактивації циліндрів для ще більшої економії пального.

Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 253 дол.

Плюси

  • Відмінна якість збірки.
  • Велика кількість гаджетів.

Мінуси

  • Вищі комплектації трохи дорогі.
  • Продуктивність нижча, ніж у конкурентів.

3. 2022 Acura MDX

Фото: motor1

Acura MDX – елегантніша версія позашляховика Honda Pilot, що вирізняється красивішим кузовом, вишуканішим дизайном інтер'єру та багатьма додатковими опціями в стандартній комплектації.


Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 532 дол.

Плюси

  • Спортивна їзда.
  • Багато різних додаткових функцій.

Мінуси

  • Коштує дорожче, ніж Honda Pilot.
  • Продуктивність могла б бути кращою у порівнянні з конкурентами.

Раніше повідомлялося, що за червень в Україні зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже вдвічі більше, ніж торік. Також ми писали, про ТОП 5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз