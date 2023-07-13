Позашляховики з найнижчими витратами на обслуговування у 2023 році: ТОП 3

Водіям подобається впевненість, яку вони відчувають за кермом позашляховика. Фото: krot.info

Кросовери та позашляховики займають майже чверть серед проданих авто в Україні. Людям подобаються комфорт, безпека та впевненість за кермом таких автомобілів.

Експерти американського ресурсу Hot Cars склали рейтинг найкращих позашляховиків з найнижчими витратами на обслуговування. Представляємо трійку лідерів.

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1. 2022 Honda CR-V

Фото: infocar

CR-V є найпопулярнішою моделлю Honda на багатьох ринках через поєднання японської якості та надійності. Попереднє покоління CR-V мало деякі проблеми з системою повного приводу, але Honda розв'язала їх.

Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 254 дол.

Плюси

Якість збірки.

Добре спроєктований.

При правильному обслуговуванні прослужить довго.

Мінуси

Виглядає менш круто, ніж нове покоління.

Малопотужний порівняно з конкурентами

2. 2023 Mazda CX-5

Фото: autotrends

Mazda CX-5 є однією з найпопулярніших моделей японського виробника завдяки своїй безпеці. У 2018 році Mazda додала функцію деактивації циліндрів для ще більшої економії пального.

Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 253 дол.

Плюси

Відмінна якість збірки.

Велика кількість гаджетів.

Мінуси

Вищі комплектації трохи дорогі.

Продуктивність нижча, ніж у конкурентів.

3. 2022 Acura MDX

Фото: motor1

Acura MDX – елегантніша версія позашляховика Honda Pilot, що вирізняється красивішим кузовом, вишуканішим дизайном інтер'єру та багатьма додатковими опціями в стандартній комплектації.



Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 532 дол.

Плюси

Спортивна їзда.

Багато різних додаткових функцій.

Мінуси

Коштує дорожче, ніж Honda Pilot.

Продуктивність могла б бути кращою у порівнянні з конкурентами.

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