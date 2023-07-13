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ТОП 3 внедорожников с самыми низкими затратами на обслуживание в 2023 году

13 июля 2023 13:32
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Внедорожники с самыми низкими затратами на обслуживание в 2023 году: ТОП 3
Водителям нравится уверенность, которую они ощущают за рулем внедорожника. Фото: krot.info
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Кроссоверы и внедорожники занимают почти четверть среди проданных автомобилей в Украине. Людям нравятся комфорт, безопасность и уверенность за рулем таких автомобилей.

Эксперты американского ресурса Hot Cars составили рейтинг самых лучших внедорожников с самыми низкими затратами на обслуживание. Представляем тройку лидеров.

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1. 2022 год Honda CR-V

Фото: infocar

CR-V является самой популярной моделью Honda на многих рынках из-за сочетания японского качества и надежности. Предыдущее поколение CR-V имело некоторые проблемы с системой полного привода, но Honda разрешила их.

Среднегодовые расходы по техническому обслуживанию: 254 дол.

Плюсы

  • Качество сборки.
  • Хорошо спроектирован.
  • При правильном обслуживании прослужит долго.

Минусы

  • Выглядит менее круто, чем новое поколение.
  • Маломощный по сравнению с конкурентами

2. 2023 г. Mazda CX-5

Фото: autotrends

Mazda CX-5 является одной из популярнейших моделей японского производителя благодаря своей безопасности. В 2018 году Mazda добавила функцию деактивации цилиндров для еще большей экономии топлива.

Среднегодовые расходы по техническому обслуживанию: 253 дол.

Плюсы

  • Отличное качество сборки.
  • Большое количество гаджетов.

Минусы

  • Высшие комплектации немного дорогие.
  • Производительность ниже, чем у конкурентов.

3. 2022 года Acura MDX

Фото: motor1

Acura MDX – более элегантная версия внедорожника Honda Pilot, отличающаяся более красивым кузовом, изысканным дизайном интерьера и многими дополнительными опциями в стандартной комплектации.


Среднегодовые расходы по техническому обслуживанию: 532 дол.

Плюсы

  • Спортивная езда.
  • Много разных дополнительных функций.

Минусы

  • Стоит дороже Honda Pilot.
  • Производительность могла бы быть лучше по сравнению с конкурентами.

Ранее сообщалось, что за июнь в Украине зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем за первый месяц лета прошлого года. Также мы писали о ТОП-5 самых мощных автомобилей, доступных в Украине, и сколько они стоят.

 

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