Внедорожники с самыми низкими затратами на обслуживание в 2023 году: ТОП 3

Водителям нравится уверенность, которую они ощущают за рулем внедорожника. Фото: krot.info

Кроссоверы и внедорожники занимают почти четверть среди проданных автомобилей в Украине. Людям нравятся комфорт, безопасность и уверенность за рулем таких автомобилей.

Эксперты американского ресурса Hot Cars составили рейтинг самых лучших внедорожников с самыми низкими затратами на обслуживание. Представляем тройку лидеров.

Читайте также:

1. 2022 год Honda CR-V

Фото: infocar

CR-V является самой популярной моделью Honda на многих рынках из-за сочетания японского качества и надежности. Предыдущее поколение CR-V имело некоторые проблемы с системой полного привода, но Honda разрешила их.

Среднегодовые расходы по техническому обслуживанию: 254 дол.

Плюсы

Качество сборки.

Хорошо спроектирован.

При правильном обслуживании прослужит долго.

Минусы

Выглядит менее круто, чем новое поколение.

Маломощный по сравнению с конкурентами

2. 2023 г. Mazda CX-5

Фото: autotrends

Mazda CX-5 является одной из популярнейших моделей японского производителя благодаря своей безопасности. В 2018 году Mazda добавила функцию деактивации цилиндров для еще большей экономии топлива.

Среднегодовые расходы по техническому обслуживанию: 253 дол.

Плюсы

Отличное качество сборки.

Большое количество гаджетов.

Минусы

Высшие комплектации немного дорогие.

Производительность ниже, чем у конкурентов.

3. 2022 года Acura MDX

Фото: motor1

Acura MDX – более элегантная версия внедорожника Honda Pilot, отличающаяся более красивым кузовом, изысканным дизайном интерьера и многими дополнительными опциями в стандартной комплектации.



Среднегодовые расходы по техническому обслуживанию: 532 дол.

Плюсы

Спортивная езда.

Много разных дополнительных функций.

Минусы

Стоит дороже Honda Pilot.

Производительность могла бы быть лучше по сравнению с конкурентами.

Ранее сообщалось, что за июнь в Украине зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем за первый месяц лета прошлого года. Также мы писали о ТОП-5 самых мощных автомобилей, доступных в Украине, и сколько они стоят.