Внедорожники с самыми низкими затратами на обслуживание в 2023 году: ТОП 3

ТОП 3 внедорожников с самыми низкими затратами на обслуживание в 2023 году
Кроссоверы и внедорожники занимают почти четверть среди проданных автомобилей в Украине. Людям нравятся комфорт, безопасность и уверенность за рулем таких автомобилей.
Эксперты американского ресурса Hot Cars составили рейтинг самых лучших внедорожников с самыми низкими затратами на обслуживание. Представляем тройку лидеров.
1. 2022 год Honda CR-V
CR-V является самой популярной моделью Honda на многих рынках из-за сочетания японского качества и надежности. Предыдущее поколение CR-V имело некоторые проблемы с системой полного привода, но Honda разрешила их.
Среднегодовые расходы по техническому обслуживанию: 254 дол.
Плюсы
- Качество сборки.
- Хорошо спроектирован.
- При правильном обслуживании прослужит долго.
Минусы
- Выглядит менее круто, чем новое поколение.
- Маломощный по сравнению с конкурентами
2. 2023 г. Mazda CX-5
Mazda CX-5 является одной из популярнейших моделей японского производителя благодаря своей безопасности. В 2018 году Mazda добавила функцию деактивации цилиндров для еще большей экономии топлива.
Среднегодовые расходы по техническому обслуживанию: 253 дол.
Плюсы
- Отличное качество сборки.
- Большое количество гаджетов.
Минусы
- Высшие комплектации немного дорогие.
- Производительность ниже, чем у конкурентов.
3. 2022 года Acura MDX
Acura MDX – более элегантная версия внедорожника Honda Pilot, отличающаяся более красивым кузовом, изысканным дизайном интерьера и многими дополнительными опциями в стандартной комплектации.
Среднегодовые расходы по техническому обслуживанию: 532 дол.
Плюсы
- Спортивная езда.
- Много разных дополнительных функций.
Минусы
- Стоит дороже Honda Pilot.
- Производительность могла бы быть лучше по сравнению с конкурентами.
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