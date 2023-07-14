У Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до небаченої швидкості

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

У Швеції представили суперкар Koenigsegg Gemera, що здатний розігнатися до небаченої швидкості — понад 350 км/год, до того ж авто може за три секунди розігнатися до 100 км/год. Це буде найшвидший чотиримісний автомобіль у світі.

Про це повідомляє PistonHeads.

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Koenigsegg Gemera вразив своїм стильним дизайном, який містить вузькі передні фари та кілька великих повітрозабірників на передньому бампері. Задня частина автомобіля прикрашена великим карбоновим дифузором, а вихлопні патрубки виходять прямо з моторного відсіку.

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Також Koenigsegg Gemera оснащений унікальним механізмом відкриття бічних дверей DSHAD, які плавно зсуваються вперед і підіймаються на 90 градусів вгору.

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

В салоні є кілька великих екранів. Окремо для пасажирів заднього сидіння є екран керування, а також чотири підсклянники.

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Суперкар буде доступний у двох версіях. Базова модель матиме гібридну силову установку з 2,0-літровим трициліндровим двигуном і електромотором, що загалом дає 1400 к.с. потужності і 1850 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займатиме менш як три секунди.

У топовій моделі суперкара буде використана гібридна силова установка з 5,0-літровим двигуном V8 і електромотором, загальна потужність якого становить 2300 к.с. і 2750 Нм крутного моменту. Цей двигун буде доступний як опція за 400 000 доларів.

У продажі Koenigsegg Gemera з'явиться 2025 року й буде коштувати близько 2 млн доларів. Загалом буде випущено всього 300 екземплярів.

Нагадаємо, що кросовери та позашляховики займають майже чверть серед проданих авто в Україні. Людям подобаються комфорт, безпека та впевненість за кермом таких автомобілів.