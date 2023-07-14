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У Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до небаченої швидкості

14 липня 2023 01:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до небаченої швидкості
Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Швеції представили суперкар Koenigsegg Gemera, що здатний розігнатися до небаченої швидкості — понад 350 км/год, до того ж авто може за три секунди розігнатися до 100 км/год. Це буде найшвидший чотиримісний автомобіль у світі.

Про це повідомляє PistonHeads.

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Що відомо про швидкісний суперкар Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera вразив своїм стильним дизайном, який містить вузькі передні фари та кілька великих повітрозабірників на передньому бампері. Задня частина автомобіля прикрашена великим карбоновим дифузором, а вихлопні патрубки виходять прямо з моторного відсіку.

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Також Koenigsegg Gemera оснащений унікальним механізмом відкриття бічних дверей DSHAD, які плавно зсуваються вперед і підіймаються на 90 градусів вгору.

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg
Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

В салоні є кілька великих екранів. Окремо для пасажирів заднього сидіння є екран керування, а також чотири підсклянники.

Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg
Суперкар Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Суперкар буде доступний у двох версіях. Базова модель матиме гібридну силову установку з 2,0-літровим трициліндровим двигуном і електромотором, що загалом дає 1400 к.с. потужності і 1850 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займатиме менш як три секунди.

У топовій моделі суперкара буде використана гібридна силова установка з 5,0-літровим двигуном V8 і електромотором, загальна потужність якого становить 2300 к.с. і 2750 Нм крутного моменту. Цей двигун буде доступний як опція за 400 000 доларів.

У продажі Koenigsegg Gemera з'явиться 2025 року й буде коштувати близько 2 млн доларів. Загалом буде випущено всього 300 екземплярів.

Нагадаємо, що кросовери та позашляховики займають майже чверть серед проданих авто в Україні. Людям подобаються комфорт, безпека та впевненість за кермом таких автомобілів.

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