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Шагающий автомобиль: Hyundai готовит уникальный вездеход

14 июля 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Hyundai готовит уникальный шагающий автомобиль
Ultimate Mobility Vehicle приспособлен и полезен для перевозки маломобильных людей. Фото: carbuzz
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Еще в 2019 году Hyundai представил Ultimate Mobility Vehicle (UMV) заявив, что эта машина будет запущена в производство. Недавно журналисты нашли патентную заявку, показывающую будущие характеристики "ходячего авто".

Об этом сообщил Carbuzz, опираясь на документы Немецкого ведомства по патентам и товарным знакам.

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Это беспилотное электрическое транспортное средство приспособлено и полезно для перевозки маломобильных людей и поисково-спасательных миссий. Дело в том, что UMV использует комбинацию традиционных колес и ног, обеспечивающих большую маневренность. Поэтому способен пройти там, где не сможет ни внедорожник или грузовик.

"Пешеходный" режим UMV

  • сможет преодолевать сложную местность и крутые подъемы;
  • сможет "перепрыгивать" через пропасти;
  • в некоторых случаях шагающее движение обеспечивает улучшенную маневренность;
  • сможет двигаться боком.

Благодаря электродвигателям, установленным на колесах, подвеска не нуждается в обычных осях. Колеса могут вращаться в микродвижениях во время подъема. Их можно поворачивать на 180 градусов к поверхности, что позволяет колесу извлекать себя, когда оно заблокировано и в режиме ходьбы.

UMV также может работать как обычный автомобиль на дорогах с жестким покрытием.

Фото: carbuzz
Фото: carbuzz

Ранее в Китае показали беспилотный автомобиль с вертикальным взлетом.

Также в Швеции представили суперкар, способный разогнаться до невиданной скорости.

 

 

 

 

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