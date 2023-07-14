Hyundai готовит уникальный шагающий автомобиль

Ultimate Mobility Vehicle приспособлен и полезен для перевозки маломобильных людей. Фото: carbuzz

Еще в 2019 году Hyundai представил Ultimate Mobility Vehicle (UMV) заявив, что эта машина будет запущена в производство. Недавно журналисты нашли патентную заявку, показывающую будущие характеристики "ходячего авто".

Об этом сообщил Carbuzz, опираясь на документы Немецкого ведомства по патентам и товарным знакам.

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Это беспилотное электрическое транспортное средство приспособлено и полезно для перевозки маломобильных людей и поисково-спасательных миссий. Дело в том, что UMV использует комбинацию традиционных колес и ног, обеспечивающих большую маневренность. Поэтому способен пройти там, где не сможет ни внедорожник или грузовик.

"Пешеходный" режим UMV

сможет преодолевать сложную местность и крутые подъемы;

сможет "перепрыгивать" через пропасти;

в некоторых случаях шагающее движение обеспечивает улучшенную маневренность;

сможет двигаться боком.

Благодаря электродвигателям, установленным на колесах, подвеска не нуждается в обычных осях. Колеса могут вращаться в микродвижениях во время подъема. Их можно поворачивать на 180 градусов к поверхности, что позволяет колесу извлекать себя, когда оно заблокировано и в режиме ходьбы.

UMV также может работать как обычный автомобиль на дорогах с жестким покрытием.

Фото: carbuzz

Фото: carbuzz

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