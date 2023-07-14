Hyundai готовит уникальный шагающий автомобиль

Шагающий автомобиль: Hyundai готовит уникальный вездеход
Еще в 2019 году Hyundai представил Ultimate Mobility Vehicle (UMV) заявив, что эта машина будет запущена в производство. Недавно журналисты нашли патентную заявку, показывающую будущие характеристики "ходячего авто".
Об этом сообщил Carbuzz, опираясь на документы Немецкого ведомства по патентам и товарным знакам.
Это беспилотное электрическое транспортное средство приспособлено и полезно для перевозки маломобильных людей и поисково-спасательных миссий. Дело в том, что UMV использует комбинацию традиционных колес и ног, обеспечивающих большую маневренность. Поэтому способен пройти там, где не сможет ни внедорожник или грузовик.
"Пешеходный" режим UMV
- сможет преодолевать сложную местность и крутые подъемы;
- сможет "перепрыгивать" через пропасти;
- в некоторых случаях шагающее движение обеспечивает улучшенную маневренность;
- сможет двигаться боком.
Благодаря электродвигателям, установленным на колесах, подвеска не нуждается в обычных осях. Колеса могут вращаться в микродвижениях во время подъема. Их можно поворачивать на 180 градусов к поверхности, что позволяет колесу извлекать себя, когда оно заблокировано и в режиме ходьбы.
UMV также может работать как обычный автомобиль на дорогах с жестким покрытием.
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