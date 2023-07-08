DeLorean из фильма "Назад в будущее" ушел с молотка: за сколько продали

DeLorean DMC12 создан для фильма "Назад в будущее". Фото: Скриншот

Знаменитый автомобиль DeLorean DMC12 1981 года до сегодняшнего дня прекрасно сохранился. Его продали в Лос-Анджелесе на аукционе Propstore за 252 000 долларов.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Автомобиль DeLorean DMC12 1981 года является копией автомобиля, который снимался в фильмах "Назад в будущее" 1985, 1989 и 1990 годов с Майклом Дж. Фоксом и Кристофером Ллойдом в главных ролях.

Марти Макфлай и Док Браун в знаменитом фильме. Фото: Скриншот

Его построили специально для фильма "Назад в будущее" и использовали как шоукар на студии Universal.

Автомобиль похож на тот, на котором ездил доктор Эммет "Док" Браун в фильмах 80-х

Сообщается, что DeLorean DMC12 в точности повторяет оригинальный автомобиль из фильма "Назад в будущее". Он оснащен так называемым "конденсатором потока", который по сюжету кино позволял перемещаться во времени.

DeLorean DMC12 создан для фильма "Назад в будущее". Фото: Скриншот

Для путешествия в прошлое или будущее DeLorean DMC12 необходимо было разогнать до 88 миль/час (141,6 км/ч).

Основная особенность автомобиля — поднимающаяся дверь и некрашеный кузов из полированной стали.

Напомним, на украинском первичном автомобильном рынке наблюдается существенное оживление в начале лета 2023 года. В июне украинцы приобрели новых авто вдвое больше, чем в прошлом. Граждане зарегистрировали в июне около 5,6 тысяч новых легковых автомобилей. Показатель превышает почти вдвое объем июня прошлого года. Также это больше на 9% по сравнению с маем.