DeLorean з фільму "Назад у майбутнє" пішов з молотка: за скільки продали

DeLorean DMC12 створений для фільму "Назад у майбутнє". Фото: Скриншот

Знаменитий автотомобіль DeLorean DMC12 1981 року до сьогоднішнього дня чудово зберігся. Його продали у Лос-Анджелесі на аукціоні Propstore за 252 000 доларів.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Автомобіль DeLorean DMC12 1981 року є копією автівки, яка знімалася у фільмах "Назад у майбутнє" 1985, 1989 та 1990 років із Майклом Дж. Фоксом та Крістофером Ллойдом у головних ролях.

Марті Макфлай і Док Браун у знаменитому фільмі. Фото: Скриншот

Його побудували спеціально для стрічки "Назад у майбутнє", і він використовувався як шоукар на студії Universal.

Автомобіль, схожий на той, на якому їздив доктор Еммет "Док" Браун у фільмах 80-х

Повідомляється, що DeLorean DMC12 в точності повторює оригінальне авто з фільму "Назад у майбутнє". Він оснащений так званим "конденсатором потоку", який за сюжетом кіно давав змогу переміщатися в часі.

DeLorean DMC12 створений для фільму "Назад у майбутнє". Фото: Скриншот

Для подорожі в минуле або майбутнє DeLorean DMC12 необхідно було розігнати до 88 миль/год (141,6 км/год).

Основна особливість автівки — двері, що піднімаються, і нефарбований кузов із полірованої сталі.

Нагадаємо, на українському первинному автомобільному ринку спостерігається суттєве пожвавлення на початку літа 2023 року. У червні українці придбали нових авто удвічі більше, ніж торік. Громадяни зареєстрували у червні близько 5,6 тисячі нових легковиків. Показник перевищує майже удвічі обсяг червня минулого року. Також це більше на 9% порівняно з травнем.