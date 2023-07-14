Hyundai готує унікальний крокуючий автомобіль

Ultimate Mobility Vehicle пристосований та корисний для перевезення маломобільних людей. Фото: carbuzz

Ще у 2019 році Hyundai презентував Ultimate Mobility Vehicle (UMV) заявивши, що ця машина буде запущена у виробництво. Недавно журналісти знайшли патентну заявку, яка показує майбутні характеристики "ходячого авто".

Про це повідомив Carbuzz, спираючись на документи Німецького відомства по патентах і товарних знаках.

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Цей безпілотний електричний транспортний засіб пристосований та корисний для перевезення маломобільних людей та для пошуково-рятувальних місій. Річ у тім, що UMV використовує комбінацію традиційних коліс та ніг, які забезпечують більшу маневреність. Тому здатен пройти там, де не зможе жодний позашляховик або вантажівка.

"Пішохідний" режим UMV

зможе долати складну місцевість і круті підйоми;

зможе "перестрибувати" через прірви;

в деяких випадках крокуючий рух забезпечує поліпшену маневреність;

зможе рухатися боком.

Завдяки електродвигунам, встановленим на колесах, підвіска не потребує звичайних осей. Колеса можуть обертатися в мікрорухах під час підйому. Їх можна повертати на 180 градусів до поверхні, що дозволяє колесу витягати себе, коли воно заблоковане і в режимі ходьби.

UMV також може працювати як звичайний автомобіль на дорогах з твердим покриттям.

Фото: carbuzz

Фото: carbuzz

Раніше в Китаї показали безпілотне авто з вертикальним злетом.

Також у Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до небаченої швидкості.