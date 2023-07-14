Hyundai готує унікальний крокуючий автомобіль

Крокуючий автомобіль: Hyundai готує унікальний всюдихід
Ще у 2019 році Hyundai презентував Ultimate Mobility Vehicle (UMV) заявивши, що ця машина буде запущена у виробництво. Недавно журналісти знайшли патентну заявку, яка показує майбутні характеристики "ходячого авто".
Про це повідомив Carbuzz, спираючись на документи Німецького відомства по патентах і товарних знаках.
Цей безпілотний електричний транспортний засіб пристосований та корисний для перевезення маломобільних людей та для пошуково-рятувальних місій. Річ у тім, що UMV використовує комбінацію традиційних коліс та ніг, які забезпечують більшу маневреність. Тому здатен пройти там, де не зможе жодний позашляховик або вантажівка.
"Пішохідний" режим UMV
- зможе долати складну місцевість і круті підйоми;
- зможе "перестрибувати" через прірви;
- в деяких випадках крокуючий рух забезпечує поліпшену маневреність;
- зможе рухатися боком.
Завдяки електродвигунам, встановленим на колесах, підвіска не потребує звичайних осей. Колеса можуть обертатися в мікрорухах під час підйому. Їх можна повертати на 180 градусів до поверхні, що дозволяє колесу витягати себе, коли воно заблоковане і в режимі ходьби.
UMV також може працювати як звичайний автомобіль на дорогах з твердим покриттям.
Раніше в Китаї показали безпілотне авто з вертикальним злетом.
Також у Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до небаченої швидкості.