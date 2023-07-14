Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Крокуючий автомобіль: Hyundai готує унікальний всюдихід arrow

Крокуючий автомобіль: Hyundai готує унікальний всюдихід

14 липня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Hyundai готує унікальний крокуючий автомобіль
Ultimate Mobility Vehicle пристосований та корисний для перевезення маломобільних людей. Фото: carbuzz
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Ще у 2019 році Hyundai презентував Ultimate Mobility Vehicle (UMV) заявивши, що ця машина буде запущена у виробництво. Недавно журналісти знайшли патентну заявку, яка показує майбутні характеристики "ходячого авто".

Про це повідомив Carbuzz, спираючись на документи Німецького відомства по патентах і товарних знаках.

Читайте також:

Цей безпілотний електричний транспортний засіб пристосований та корисний для перевезення маломобільних людей та для пошуково-рятувальних місій. Річ у тім, що UMV використовує комбінацію традиційних коліс та ніг, які забезпечують більшу маневреність. Тому здатен пройти там, де не зможе жодний позашляховик або вантажівка.

"Пішохідний" режим UMV

  • зможе долати складну місцевість і круті підйоми;
  • зможе "перестрибувати" через прірви;
  • в деяких випадках крокуючий рух забезпечує поліпшену маневреність;
  • зможе рухатися боком.

Завдяки електродвигунам, встановленим на колесах, підвіска не потребує звичайних осей. Колеса можуть обертатися в мікрорухах під час підйому. Їх можна повертати на 180 градусів до поверхні, що дозволяє колесу витягати себе, коли воно заблоковане і в режимі ходьби.

UMV також може працювати як звичайний автомобіль на дорогах з твердим покриттям.

Фото: carbuzz
Фото: carbuzz

Раніше в Китаї показали безпілотне авто з вертикальним злетом.

Також у Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до небаченої швидкості.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз