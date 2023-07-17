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Cadillac випускає конкурента Tesla Model Y: що відомо

17 липня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Cadillac випускає конкурента Tesla Model Y: що відомо
Дизайн Cadillac Optiq витримано в традиційному американському стилі. Фото: autohome
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Восени 2023 року відбудеться офіційна презентація нового електричного кросовера Cadillac Optiq. Для зниження собівартості та ширшої доступності General Motors організує виробництво моделі в Китаї.

Перші фото електрокара показав китайський сайт Autohome.

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Дизайн нового електрокару схожий на попередню модель Cadillac Lyriq. А ось як виглядає салон Cadillac Optiq поки що невідомо.

Ціна електромобіля Cadillac Optiq – менш як 50 тис. дол.

Характеристики Cadillac Optiq

  • довжина — 4822 мм;
  • ширина — 1912 мм;
  • висота — 1642 мм;
  • колісна база — 2954 мм.
  • побудований на платформі Ultium
  • силові установки Buick Electra E5.
  • передній привід на 204 або 245 к. с.
  • максимальна швидкість обмежена на 180 км/год
  • запас ходу 500 км.
Фото: autohome

Раніше ми писали, що Hyundai готується до випуску Ultimate Mobility Vehicle – унікальний крокуючий електромобіль – всюдихід.

Також в Китаї показали безпілотне авто з вертикальним злетом. А у Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до небаченої швидкості.

 

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