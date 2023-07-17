Cadillac випускає конкурента Tesla Model Y: що відомо

Дизайн Cadillac Optiq витримано в традиційному американському стилі. Фото: autohome

Восени 2023 року відбудеться офіційна презентація нового електричного кросовера Cadillac Optiq. Для зниження собівартості та ширшої доступності General Motors організує виробництво моделі в Китаї.

Перші фото електрокара показав китайський сайт Autohome.

Читайте також:

Дизайн нового електрокару схожий на попередню модель Cadillac Lyriq. А ось як виглядає салон Cadillac Optiq поки що невідомо.

Ціна електромобіля Cadillac Optiq – менш як 50 тис. дол.

Характеристики Cadillac Optiq

довжина — 4822 мм;

ширина — 1912 мм;

висота — 1642 мм;

колісна база — 2954 мм.

побудований на платформі Ultium

силові установки Buick Electra E5.

передній привід на 204 або 245 к. с.

максимальна швидкість обмежена на 180 км/год

запас ходу 500 км.

Фото: autohome

Раніше ми писали, що Hyundai готується до випуску Ultimate Mobility Vehicle – унікальний крокуючий електромобіль – всюдихід.

Також в Китаї показали безпілотне авто з вертикальним злетом. А у Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до небаченої швидкості.