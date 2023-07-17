Cadillac випускає конкурента Tesla Model Y: що відомо
Восени 2023 року відбудеться офіційна презентація нового електричного кросовера Cadillac Optiq. Для зниження собівартості та ширшої доступності General Motors організує виробництво моделі в Китаї.
Перші фото електрокара показав китайський сайт Autohome.
Дизайн нового електрокару схожий на попередню модель Cadillac Lyriq. А ось як виглядає салон Cadillac Optiq поки що невідомо.
Ціна електромобіля Cadillac Optiq – менш як 50 тис. дол.
Характеристики Cadillac Optiq
- довжина — 4822 мм;
- ширина — 1912 мм;
- висота — 1642 мм;
- колісна база — 2954 мм.
- побудований на платформі Ultium
- силові установки Buick Electra E5.
- передній привід на 204 або 245 к. с.
- максимальна швидкість обмежена на 180 км/год
- запас ходу 500 км.
Раніше ми писали, що Hyundai готується до випуску Ultimate Mobility Vehicle – унікальний крокуючий електромобіль – всюдихід.
Також в Китаї показали безпілотне авто з вертикальним злетом. А у Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до небаченої швидкості.