Tesla наконец-то выпустила пикап Cybertruck: первое фото

Илон Маск пообещал начать массовое производство Cybertruck в 2024 году. Фото: insideevs

На заводе Gigafactory в Техасе Tesla построил первый электрический пикап Cybertruck. Об этом сообщили на странице компании Илона Маска в Twitter.

Ограниченное производство машин должно было начаться этим летом, а первые заказчики, которыми, вероятно, будут сотрудники и инсайдеры Tesla, получат авто в конце сентября. Массовое же производство стартует только после полной настройки всех промышленных и логистических цепочек.

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Первый Cybertruck, вероятно, является производственной моделью, пример выпуска которой Tesla масштабирует для создания эффективного метода массового производства.

Технические характеристики Cybertruck

грузоподъемность 1600 кг;

тяговая сила от 3400 до 6300 кг в зависимости от варианта

наружное хранилище 2,8 кубометра;

угол въезда 35 градусов;

угол съезда 28 градусов;

дорожный просвет до 16 дюймов (40,64 см);

время разгона до 100 км/ч – 2,9 секунды.

Ранее в Tesla заявляли, что будет выпущен первый пикап в 2021 году. Впрочем, этот срок постоянно переносили. По словам Илона Маска это происходило из-за нехватки деталей.

Цена Cybertruck

от 39,9 тыс. долл. за одномоторную модель;

70 тыс. долл. за модель с тремя двигателями.

На собрании акционеров Tesla в мае Маск сообщил о планах выпускать 250 тыс. единиц Cybertruck в год.

Сотрудники Tesla позируют с первым пикапом Cybertruck на гигафабрике в Остине, штат Техас. Фото: Tesla/Twitter

Ранее мы писали, что согласно исследованию наиболее подверженным частым поломкам оказались электромобили. Lucid собрал 340 поломок на 100 автомобилей, Polestar — 313, Rivian — 282, и Tesla — 257.

Также сообщалось, что Tesla Model 3 вошла в тройку лучших электрокаров 2023 года.