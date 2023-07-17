Tesla наконец-то выпустила пикап Cybertruck: первое фото
На заводе Gigafactory в Техасе Tesla построил первый электрический пикап Cybertruck. Об этом сообщили на странице компании Илона Маска в Twitter.
Ограниченное производство машин должно было начаться этим летом, а первые заказчики, которыми, вероятно, будут сотрудники и инсайдеры Tesla, получат авто в конце сентября. Массовое же производство стартует только после полной настройки всех промышленных и логистических цепочек.
Первый Cybertruck, вероятно, является производственной моделью, пример выпуска которой Tesla масштабирует для создания эффективного метода массового производства.
Технические характеристики Cybertruck
- грузоподъемность 1600 кг;
- тяговая сила от 3400 до 6300 кг в зависимости от варианта
- наружное хранилище 2,8 кубометра;
- угол въезда 35 градусов;
- угол съезда 28 градусов;
- дорожный просвет до 16 дюймов (40,64 см);
- время разгона до 100 км/ч – 2,9 секунды.
Ранее в Tesla заявляли, что будет выпущен первый пикап в 2021 году. Впрочем, этот срок постоянно переносили. По словам Илона Маска это происходило из-за нехватки деталей.
Цена Cybertruck
- от 39,9 тыс. долл. за одномоторную модель;
- 70 тыс. долл. за модель с тремя двигателями.
На собрании акционеров Tesla в мае Маск сообщил о планах выпускать 250 тыс. единиц Cybertruck в год.
Ранее мы писали, что согласно исследованию наиболее подверженным частым поломкам оказались электромобили. Lucid собрал 340 поломок на 100 автомобилей, Polestar — 313, Rivian — 282, и Tesla — 257.
Также сообщалось, что Tesla Model 3 вошла в тройку лучших электрокаров 2023 года.