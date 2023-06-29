ТОП 3: лучшие электрокары в 2023 году

Лучшие электрокары в 2023 году: ТОП 3
В прошлом году украинцы установили рекорд по приобретению электрокаров, купив на 45% больше электрических машин, чем в 2021-м. И это неудивительно, учитывая, что цена на топливо в Украине постоянно растет.
Эксперты британского издания What car? выбрали лучшие модели электрокаров в 2023 году. Предлагаем рассмотреть тройку лидеров.
1. Volkswagen ID Buzz
Цена в Великобритании – от 58 915 фунтов.
Ретро-дизайн, сочетание практичности MPV с комфортом SUV премиум-класса и низкими эксплуатационными затратами.
Плюсы
- Приятно управлять с комфортабельной ездой.
- Чрезвычайно практичен.
- Высокая цена перепродажи.
Минусы
- В 7-местной версии пока не доступен.
- Неудобные элементы управления кондиционером и информационно развлекательной системой.
- Эффективность могла бы быть лучше.
2. Tesla Model 3
Цена в Великобритании – от 42 990 фунтов.
Самый маленький автомобиль американского бренда хорош в управлении, наполнен технологиями, быстрый и практичный.
Плюсы
- Дикое ускорение, особенно в версии Performance.
- Большой диапазон между зарядами.
- Вместительный багажник.
- Быстрая зарядка через сеть Tesla Supercharger.
Минусы
- Конкуренты тише на ходу.
- Управление не столь интересно, как у лучших конкурентов с бензиновыми двигателями.
- Некоторым кажется, что поездка несколько жестковата.
3. Genesis GV60
Цена в Великобритании – от 53 905 фунтов.
Электрокар является сестринской моделью Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, поэтому имеет большой запас хода и возможность сверхбыстрой зарядки аккумуляторов. Это лучший электрический внедорожник года.
Плюсы
- Великолепный интерьер.
- Чрезвычайно тихий в движении.
- Великолепная информационно-развлекательная система.
Минусы
- Багажник не большой.
- Пространство сзади среднее.
- Дополнительные камеры не так хороши, как традиционные дверные зеркала.
Ранее мы писали, как Украина стала лидером в Европе по динамике покупок гибридных авто.
Также публиковали печальные результаты мирового рейтинга надежности автомобилей.