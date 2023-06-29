ТОП 3: лучшие электрокары в 2023 году

Volkswagen ID Buzz стал электрокаром 2023 года по версии британского What car? Фото: wikipedia

В прошлом году украинцы установили рекорд по приобретению электрокаров, купив на 45% больше электрических машин, чем в 2021-м. И это неудивительно, учитывая, что цена на топливо в Украине постоянно растет.

Эксперты британского издания What car? выбрали лучшие модели электрокаров в 2023 году. Предлагаем рассмотреть тройку лидеров.

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1. Volkswagen ID Buzz

Фото: wikipedia

Цена в Великобритании – от 58 915 фунтов.

Ретро-дизайн, сочетание практичности MPV с комфортом SUV премиум-класса и низкими эксплуатационными затратами.

Плюсы

Приятно управлять с комфортабельной ездой.

Чрезвычайно практичен.

Высокая цена перепродажи.

Минусы

В 7-местной версии пока не доступен.

Неудобные элементы управления кондиционером и информационно развлекательной системой.

Эффективность могла бы быть лучше.

2. Tesla Model 3

Фото: wikipedia

Цена в Великобритании – от 42 990 фунтов.

Самый маленький автомобиль американского бренда хорош в управлении, наполнен технологиями, быстрый и практичный.

Плюсы

Дикое ускорение, особенно в версии Performance.

Большой диапазон между зарядами.

Вместительный багажник.

Быстрая зарядка через сеть Tesla Supercharger.

Минусы

Конкуренты тише на ходу.

Управление не столь интересно, как у лучших конкурентов с бензиновыми двигателями.

Некоторым кажется, что поездка несколько жестковата.

3. Genesis GV60

Фото: wikipedia

Цена в Великобритании – от 53 905 фунтов.

Электрокар является сестринской моделью Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, поэтому имеет большой запас хода и возможность сверхбыстрой зарядки аккумуляторов. Это лучший электрический внедорожник года.

Плюсы

Великолепный интерьер.

Чрезвычайно тихий в движении.

Великолепная информационно-развлекательная система.

Минусы

Багажник не большой.

Пространство сзади среднее.

Дополнительные камеры не так хороши, как традиционные дверные зеркала.

Ранее мы писали, как Украина стала лидером в Европе по динамике покупок гибридных авто.

Также публиковали печальные результаты мирового рейтинга надежности автомобилей.